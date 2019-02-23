كفيتوفا إلى نهائي «تنس دبي» للمرة الثانية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أنهت التيشكية بيترا كفيتوفا، المصنفة 4 عالمياً، أحلام اللاعبة التايبية سو واي هيش المصنفة 31 في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، وأقصتها من نصف نهائي البطولةـ وتغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة «3-6 و6-2 و6-4» في ساعة و10 دقائق.

وهذه المرة الثانية التي تبلغ فيها كفيتوفا نهائي البطولة بعد نسخة 2013 التي توجت فيها باللقب على حساب الإيطالية سارة إيراني، وتخوض اللاعبة التشيكية المباراة النهائية الليلة مع الفائزة في مباراة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والسويسرية بليندة بنسيتش.

وكشفت كفيتوفا أنها حاولت التحلي بالتركيز التام عقب خسارتها المجموعة الأولى، ونجحت في التفوق في المجموعتين الثانية والثالثة بجدارة.

إرهاق

من جهة أخرى، أوضحت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 2 عالمياً أن خروجها من البطولة عقب خسارتها من السويسرية بليندة بنشيتش، أول من أمس، كان بسبب الإرهاق بما أنها لعبت مباراتها التاسعة على التوالي دون الركون للراحة، وقالت: نعم كان الأمر صعباً من الناحية البدنية، وكنت متعبة جداً بعد المجموعة الثانية بشد عضلي وكنت أتصبب عرقاً، وتحاملت على نفسي حتى أكمل المجموعة الثالثة.

وأكدت هاليب بطلة نسخة 2015 أن إرسالاتها لم تكن جيدة بسبب شعورها بالألم في وتر أخيل وبشد على مستوى رجلها اليسرى، مشيرة إلى أنها لا تقدم أعذاراً للخسارة بل لتؤكد حالة التعب التي كانت تشعر بهـا، وأوضحت أنها لعبت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة على ثلاث واجهات ما جعلها تواجه سلسلة من الضغوط والتوتر.

قرعة

تحتضن قاعة المجلس في استاد «سوق دبي الحرة للتنس» بمنطقة القرهود في دبي، عند الواحدة ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم قرعة «بطولة سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، البالغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار، والمقامة في نسختها الـ 27 من 24 الجاري حتى الثاني من مارس المقبل.

ويشارك في البطولة 3 لاعبين من المصنفين العشر الأوائل عالمياً، و10 من أصل العشرين الأوائل على العالم، يتقدمهم الأسطورة السويسري فيدرر المصنف السابع عالمياً، والساعي للقبه الثامن في دبي وتتويج مسيرته الاحترافية بحصد اللقب الـ 100 بتاريخه في بطولات التنس منذ لقبه الأول في 2000.