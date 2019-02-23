«الجوجيتسو» يشارك في مهرجان المرح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك اتحاد الجوجيتسو في فعاليات «مهرجان المرح للصحة واللياقة» للعام الثالث على التوالي، الذي يقام في حديقة أم الإمارات، بهدف تسليط الضوء على برامجه التدريبية والإمكانيات التي تتيحها رياضة الجوجيتسو للشباب والنشء.

وتمثلت مشاركة اتحاد الجوجيتسو بمنصة عرض تفاعلية استقطبت المدربين واللاعبين، الذين قدموا للمهتمين شرحاً وافياً حول برامج الاتحاد والفرص التي يوفرها للاعبيه عبر المشاركة في البطولات المحلية والدولية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على صحة المجتمعات.

ويسعى الاتحاد من خلال مشاركته في المهرجان الذي يقام على مدار أربعة أيام، تحت شعار «في كل إعاقة طاقة»، إلى دعم أصحاب الهمم، والتفاعل مع هواة الصحة واللياقة البدنية والأندية.