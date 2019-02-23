الشارقة والوصل وشباب الأهلي تكمل مربع السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكملت فرق الشارقة والوصل وشباب الأهلي عقد المتأهلين للدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، فاز الشارقة على بني ياس «117-92»، في إياب ربع النهائي، وتغلب الوصل على البطائح «67-63»، وشباب الأهلي على الظفرة «104-70»، وكان النصر أول المتأهلين على حساب الجزيرة الأربعاء الماضي.

وجاء فوز الشارقة بفضل تفوقه في الفترات الأولى والثالثة والرابعة.

واحتاج الوصل لضمان انتصاره إلى نيل الأفضلية بالفترتين الأولى والرابعة، وفي ثالث المباريات، أهدر الظفرة فرصة تفوقه في الفترتين الأولى والرابعة، بعد أن نجح شباب الأهلي في تخطي حاجز المئة نقطة بنيل الأفضلية المطلقة في الفترتين الثانية والثالثة.