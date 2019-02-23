شراع «دبي جونيور ريغاتا» بحُلة جديدة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم على شاطئ جميرا الجولة الأولى من منافسات بطولة «دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية الحديثة «صغار وناشئون».

ويجمع الحدث المواهب الصاعدة في رياضة الشراعية الحديثة من الناشئين والناشئات، وتقام المنافسات بحُلة جديدة بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، وتحت مظلة اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث ، وبمشاركة واسعة من متسابقي ومنتسبي الأندية البحرية من مختلف إمارات الدولة

وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، حيث ينحصر التنافس هذه المرة على أربع فئات «صغار أوبتمست» أشبال تحت 12 سنة وفتيات تحت 12 سنة و«الناشئين ليزر 4.7» تحت 17 سنة وناشئات تحت 17 سنة.

واعتمدت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بالمنافسات اليوم، حيث سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً الاجتماع التنويري بين المتسابقين والمتسابقات المشاركين في الحدث مع اللجنة المنظمة لشرح التعليمات وشروط المشاركة وتوضيح كورس ومسار السباق.

وينتقل التنافس إلى عرض مياه الخليج العربي بمحاذاة شاطئ جميرا عند الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً موعد نهاية الفترة الأولى والراحة الخاصة بالمتسابقين والمتسابقات، على أن تستأنف المنافسات في الثانية إلا الربع ظهراً حتى الثالثة والنصف ليتم بعدها تتويج الأبطال.