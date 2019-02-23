حفل أنيق في افتتاح «ألعاب الشركات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشّن مجلس دبي الرياضي وشركة كوربوريت سبورتس، فعاليات النسخة الأولى لـ«الألعاب الرياضية للشركات»، في حفل افتتاح أنيق أقيم في أمسية ساحرة أول من أمس في منتجع بولغاري الفاخر على شاطئ منطقة جميرا، حيث تم الكشف عن تفاصيل المبادرة الرائدة من نوعها الموجهة لقطاع الشركات الخاصة في الدولة .

والتي تأتي ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر الحفل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الحصري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، والدكتور منصور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، رئيس إدارة السعادة والتسامح بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

واشتمل على عرض مميز باستخدام الإضاءة على إيقاع الموسيقى، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن المنافسات التي تقام للمرة الأولى، وتم إجراء سحوبات على جوائز قيمة .

وانطلقت أمس المنافسات رسمياً، وتواصلت حتى ساعة متأخرة، وسط أجواء حماسية ومشاركة كبيرة في المسابقات التي تقام على ملاعب بمواصفات دولية وبإشراف حكام معتمدين من الاتحادات المحلية.

تقدير

وعبر سعيد حارب، ، في كلمته بحفل الافتتاح عن تقديره لجهود كل من أسهم في إقامة الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من الشركات الخاصة سواء الوطنية أو الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتنشط في توسيع عملياتها التجارية، وهو ما يعزز من شعار «عام التسامح» الذي ترفعه الدولة .

ويبرز التنوع للمقيمين على أرضها بوجود أكثر من 200 جنسية تعيش في وئام وأمان وتمارس وظائفها وتمارس الرياضة في المنشآت والمرافق المتنوعة والمتطورة.

وكشف محمد الحصري، عن حجم المبالغ المالية التي يتم إنفاقها سنوياً حول العالم من قبل الشركات لعلاج موظفيها من الأمراض المرتبطة بضغوطات العمل، ومدى أهمية هذا الحدث الذي يأتي لمنح الموظفين المجال للتنافس في بيئة رياضية ودية.

ويعزز من مفهوم الرياضة في زيادة الإنتاجية ومدى أهمية هذا الجانب في تعزيز أداء الشركات، إلى جانب كونه منصة لتلاقي الشركات الموجودة في الدولة خارج إطار العمل، وتعزيز التواصل فيما بينها، لإبراز إسهام دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه.

مؤشر السعادة

واستعرض الدكتور منصور حبيب في كلمته، دور الرياضة وممارسة النشاط البدني عموماً في تعزيز مؤشر السعادة والصحة في الشركات، وهو ما يجعل المشاركة في هذا الحدث خطوة إيجابية يجب أن تقوم بها جميع الشركات في الدولة.

وأشاد حبيب بدور مجلس دبي الرياضي من خلال الأحداث الرياضية المتنوعة والشاملة التي ينظمها ويدعمها على مدار العام، في إتاحة المجال لموظفي الشركات لاختبار قدراتهم، والإسهام في تبنيهم الرياضة أسلوبَ حياة أكثر صحة وسعادة.

جوائز

ينال الفريق الفائز بالمركز الأول في إجمالي الألعاب برنامجاً صحياً متكاملاً للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم ، إلى جانب جوائز الأداء التنافسي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الفردية والجماعية، كما يتم تقديم جوائز أخرى، وهي:

جائزة التميز وتحصل عليها الشركة التي تنافس بأكبر عدد من المشاركين ، تعبيراً عن الالتزام والتركيز تجاه صحة وعافية الموظفين، وجائزة أفضل لاعب، وتبلغ قيمتها 5.000 درهم، وكأس لأفضل لاعب أو لاعبة في المنافسات، وجائزة الروح الرياضية وتبلغ 10.000 درهم، وكأس إلى فريق الشركة الذي يظهر أعلى درجات الانضباط في جميع المسابقات.

تكريم

يقوم مجلس دبي الرياضي وشركة كوربوريت سبورتس بتكريم الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى في ختام المنافسات اليوم في المدرسة السويسرية الدولية في دبي، وتقام المنافسات بين أكثر من 1100 موظف وموظفة من عدد كبير من الشركات، في 18 مسابقة رياضية فردية وجماعية.