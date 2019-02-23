الثميري يُتوّج بفضية في البطولة العربية للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج أحمد جاسم الثميري لاعب منتخبنا لجودو الناشئين وفريق كلباء بأول فضية لجودو الإمارات في وزن تحت 60 كلجم لفئة الشباب في البطولة العربية للأندية الأبطال المقامة في مدينة مراكش المغربية وينظمها الاتحاد العربي للجودو بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 40 نادياً من 10 دول عربية.

وجاء تتويج الثميري بعد انتصارات رائعة في الأدوار المختلفة، وكاد يتوّج بالميدالية الذهبية التي خسرها لمصلحة المغربي بن كريم، الذي حقق الفوز بخبرته الدولية وفارق العمر ضمن فئة الشباب.

وهنّأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، في اتصال هاتفي بممثل الاتحاد في البطولة محمد جاسم أمين السر المساعد، اللاعب الواعد بفوزه بالفضية.