فوز الحبتور وغنتوت في كأس جوليوس باير الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهد اليوم الثاني من بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، مباراتين مهمتين، ضمن منافسات المجموعة الثانية، أقيمتا أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الأولى تفوق فيها فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، على فريق زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان، بنتيجة 6/‏‏8.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق غنتوت من فرض سيطرته على منافسه فريق ذئاب دبي، وفاز عليه 5/‏‏9، وبهذين الانتصارين، قطع فريقي الحبتور وغنتوت شوطاً مهماً نحو التأهل إلى المربع الذهبي، واتسمت مباراة الحبتور وزيدان، منذ البداية بالندية، خاصة أن الأخير بادر بالتقدم، إلا أنه مع نهاية الشوط الأول ينجح فريق الحبتور في إدراك التعادل بهدفين لكليهما.

بينما تقدم الحبتور مع نهاية الشوط الثاني 3/‏‏5، وفي الشوط الثالث، أضاف كل فريق هدفاً، وكذلك الحال في الشوط الرابع، سجل كل فريق هدفين، ليرتفع رصيد الحبتور إلى 8، وزيدان إلى ستة أهداف، وفي الشوط الخامس الأخير، خان التوفيق الفريقين في إحراز أي هدف، لتنتهي المباراة لمصلحة الحبتور بفارق هدفين.

ومن جانبه، فرض فريق غنتوت كلمته على فريق ذئاب دبي، وأنهى الشوطين الأول والثاني متقدماً 1/‏‏2، و2/‏‏3، وفي الشوط الثالث، يضيف كل فريق هدفاً، لتصل النتيجة 3/‏‏4، وفي الشوط الرابع يسجل غنتوت ثلاثية متتالية، فيما يحرز الذئاب هدفاً، وفي الشوط الخامس، يضيف فريق غنتوت هدفين.

بينما يحرز فريق ذئاب دبي هدفاً أيضاً، لتنتهي المباراة بتقدم غنتوت 5/‏‏9، وسيلتقي اليوم في الثانية من بعد الظهر، فريق أبوظبي مع ديزرت بالم، ويلعب فريق الإمارات مع فريق مهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.