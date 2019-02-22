بطولة تحدي الصحراء تنطلق في محمية المرموم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة تحدي الصحراء، بدعم مجلس دبي الرياضي، وتحتضن محمية المرموم الطبيعية منافساتها للمرة الأولى، ويواجه المشاركون أكثر من 20 عائقاً خلال المنافسات، حيث تتنوع التحديات بالبطولة، لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء.

وكذلك فئة الأطفال، ويمكن للهواة البالغين اختيار المنافسة بين مسارين في البطولة، الأول يمتد طوله على مسافة 5 كم، ويتضمن 12 عائقاً، فيما يمتد المسار الثاني على مسافة 10 كم، وبالنسبة للصغار، يتنافسون على مسافتين ما بين 1 إلى 2 كم، وتشمل ثمانية عوائق مختلفة، وفي فئة «التميت واريور»، فتم تقسيم المشاركين إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق المختلط،.

وستكون المنافسة موزعة على مسار 10 كم، وتتضمن 20 عائقاً مخصصاً لهذه الفئة، من بينها عوائق «بيست»، "براين فريز" ، "كلاوستروفوبيا"، "بوت كامب" و"مونستر سكاترد"، ويتضمن السباق مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين.

بالإضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين، وسيكون على المشاركين الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها، والتسلق والانزلاق خلال طريقهم إلى خط النهاية، بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة على طريق غير مستوٍ ومليء بالمرتفعات والمنخفضات، وحفر المياه والأسلاك الشائكة.

ومن أبرز العوائق التي يتضمنها السباق، الجري على حائط قائم، والعبور من خلال حفرة مليئة بالطين، وتسلق المرتفعات، والقفز داخل صهريج كبير مملوء بالمياه، ومن ثم تسلق الحبال والتشبث بها.