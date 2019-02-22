دانكا وجوليا بطلتا ختام «عالمية أم الإمارات للرماية»

المصدر: لارنكا - البيان الرياضي

اختتمت الجولة الأولى من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والتي أقيمت بميادين لارنكا بقبرص أول من أمس، وجاء الختام مثيراً ورائعاً، بحضور سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى قبرص، والذي قام بتتويج الفائزات في مسابقتي الفردي والفرق، يرافقه حسن الشحي المدير التنفيذي للبطولة.

حيث حصدت الرامية الأولمبية السلوفاكية دانكا، الميدالية الذهبية، في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، برصيد 48 نقطة، بعد أن جمعت 120 طبقاً، فيما نالت الميدالية الفضية اللاعبة القبرصية ياناجيوتا أندرو، برصيد 47 نقطة و115 طبقاً، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب مواطنتها اندريا اليفثيوريو برصيد 37 نقطة، وجمعت 116 طبقاً، وفي المراكز الرابع جاءت القبرصية قسطنتينة ونالت جائزة مالية قيمة.

رماية «التراب»

وفي بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، احتكرت الراميات الروسيات المراكز الثلاثة الأوائل، وحجبن الميداليات عن الراميات الأخريات، حيث فازت جوليا توجولوكوفا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بعد أن حققت 36 نقطة من جمع 115 طبقاً، ونالت مواطنتها جوليا سافيلفيا الميدالية الفضية برصيد 35 نقطة، وجمعت 112 طبقاً، تلتهما زميلتهن اكاترينا بارايا، وحصلت على الميدالية البرونزية.

منافسات الشابات

وعلى صعيد منافسات الشابات، توجت الروسية أنا بطلة لرماية «الاسكيت»، وفازت مواطنتها زيليا بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بينما فازت بالميدالية البرونزية الرومانية ماريا،.

وفي رماية «التراب»، فازت بالذهبية الرامية الروسية داريا، وحصلت زميلتها بولينا على الميدالية الفضية، فيما نالت البولندية ساندرا البرونزية، وكما هو معروف، فإن جميع الراميات الفائزات حصلن على جوائز مالية قيمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

سعادة

أبدى سفيرنا في قبرص، سلطان أحمد غانم السويدي، سعادته بما شاهده من مستوى متميز للراميات المشاركات في نهائيات «الاسكيت والتراب»، منوهاً بأن هذه الجولة من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، تركت انطباعاً رائعاً لدى الشعب القبرصي الصديق، وحققت أهدافها التي أقيمت من أجلها.