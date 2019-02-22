خاتمة جولات الشراعية المحلية 22 قدماً في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، سباق الجولة الثالثة الختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي.

ويقام السباق الكبير في شواطئ دانة الدنيا دبي، وبين أجمل معالم الواجهة البحرية، وينطلق في تمام الثالثة والنصف عصراً من خط البداية، قبالة هلال نخلة جميرا الشرقي، في اتجاه خط النهاية بالقرب من الشاطئ المفتوح في جميرا، لمسافة تزيد على 3 أميال بحرية.

ويأخذ السباق، أهمية خاصة لدى النواخذة والبحارة المشاركين، كونه يمثل محطة الختام في بطولة دبي، ما يعني حسم المنافسة على ألقاب الجولة، وأيضاً الترتيب العام للبطولة، والتي تقام هذا الموسم بحلة جديدة، يتنافس فيها فئتان، الأولى الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى)، والثانية الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

التجمع مبكراً

ودعت اللجنة المنظمة للسباق، كل النواخذة والملاك والبحارة في القوارب المشاركة، والتي وصل عددها 57 قارباً، ستتنافس على ألقاب الفئتين، دعتهم إلى ضرورة الوصول مبكراً لنقطة التجمع، من أجل التدقيق على المشاركين قبل بداية السباق، وذلك في المنطقة الواقعة قبالة هلال نخلة جميرا الشرقي، ومن ثم التحرك إلى نقطة البداية.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، بالمشاركين في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، موجهاً الشكر الجزيل إلى كل الجهات المتعاونة مع النادي في إنجاح التظاهرة الكبيرة، من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في دبي ووسائل الإعلام.

أبطال جولتين

وشهدت الجولة الافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، فوز القارب «مرعب 31»، بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي بالمركز الأول لفئة الناشئين، فيما حل القارب «الذيب 40»، بقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني في المركز الأول لفئة الشباب.

كما استطاع القارب «زلزال 87»، بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي الفوز بالمركز الأول لفئة الشباب 8-21 سنة في الجولة الثانية، التي جرت شهر يناير الماضي، وحل القارب «طوفان 21»، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي بالمركز الأول لفئة الناشئين.