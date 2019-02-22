نهيان بن زايد يشهد حفل تكريم «كأس آسيا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، حفل التكريم الذي أقامته اللجنة مساء أول من أمس، لتكريم المتطوعين والمجموعات واللجان العاملة، الذين شاركوا في تنظيم فعاليات البطولة التي احتضنتها الإمارات خلال الفترة 5 يناير - 1 فبراير 2019.

حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا المنظمة: محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، وسعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة.

وفارس مكتوم المزروعي مدير مجموعة أبوظبي، إلى جانب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي مدير البطولة، ورؤساء اللجان المنظمة، ومجموعة كبيرة من المتطوعين.

شكر

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المستمر لقطاع الرياضة والرياضيين، واهتمامهم الدائم والمتواصل للشباب، والاعتماد عليهم في بناء مستقبل الدولة في كافة المجالات.

وأشاد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته الإمارات باستضافة بطولة كأس آسيا 2019، والثناء الكبير الذي حظيت به البطولة من قبل الاتحادين الدولي «فيفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللذين أكدا أن الإمارات أبهرت العالم باستضافتها للبطولة للمرة الثانية في تاريخها، وذلك من خلال تطبيقها لأعلى المعايير في العمليات التنظيمية، والمنشآت الرياضية، والتفاعل الجماهيري الكبير، إلى جانب الدور المميز والجهود المخلصة للمجموعات والمتطوعين، وكافة اللجان والجهات والمؤسسات الوطنية الشريكة، الذين عملوا طوال فترة البطولة، وكانوا على قدر عالٍ من الكفاءة، وساهموا بخروج البطولة بأبهى صورة.

وأشاد سموه بالدور الكبير لفريق عمل المتطوعين، معرباً عن سروره بما شاهده في كأس آسيا 2019، من تقدم كبير في مسيرة العمل الطوعي أثناء البطولة.

كما أشاد بالجهود المخلصة للمجموعات وفرق العمل في أبوظبي ودبي والشارقة والعين، والدور الذي قاموا به خلال فترة البطولة. وشهد الحفل، تكريم سموه لمجموعات أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، والمتطوعين المتميزين في كل مجموعة، بجانب اللجنة الإعلامية والطبية والأمنية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما شهد الحفل متابعة فيديوهات توثق أهم لحظات البطولة، بجانب دور المتطوعين وجهودهم الكبيرة.

كلمة

ألقى عارف حمد العواني مدير البطولة، خلال الحفل، كلمة، قال فيها: لم تكن إقامة 51 مباراة ومشاركة 24 منتخباً مثّلها 552 لاعباً، بالأمر السهل أو الهين، بل كانت مهمة كبيرة، وقف لها أهل الإمارات متوشحين بشعار القيادة الرشيدة، التي تراهن على تخطي الصعاب بالإرادة والعزيمة والإمكانات الكبيرة....

فقدم كل عنصر أقصى ما لديه من طاقة وجهد، ليسير العمل في البطولة بدقة عقارب الساعة، وبنظام لم يسبق أن تعرف إليه الجميع... فنالت الإمارات استحسان وإشادة العالم.

5000

أكد عارف العواني مدير البطولة أن المتقدمين للتطوع في البطولة بلغ عددهم 23 ألف مرشح، تم اختيار 5 آلاف متطوع من بينهم، لدعم الخدمات التنظيمية للبطولة، وهم يتحدثون 41 لغة، ويمثلون 113 جنسية مختلفة.

وتتراوح أعمارهم من 16 إلى 84 عاماً.. بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية، التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، وحرصه على المساهمة في دعم الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تستضيفها الدولة، وإعلاء رايتها.