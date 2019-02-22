«هملولة» و«ونعم» يحلّقان بكأس وبندقية حقايق «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تواصلت أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان ختام منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة، التي أقيمت لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة، إذ أهدت «هملولة» مالكها راشد سلطان بن عوشة المنصوري الناموس وكأس الحقايق الأبكار، تاركة المركز الثاني لـ«هوايل» لأحمد سالم سهيل الشرقي.

وانتزع القعود «ونعم» لمحمد سهيل عويضان العامري ثاني رموز الحقايق لهجن الجماعة بعد أن حلق ببندقية الجعدان في الشوط الرئيس الثاني.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين.

وكانت منافسات أمس قد شهدت إقامة 40 شوطاً في ختام سباقات سن الحقايق بالمهرجان، منها 25 شوطاً في الفترة الصباحية و15 في المسائية.

وفي المسائية فاز «أتعاب» لعلي عبيد سالم الخييلي بناموس ولقب الشوط الثالث للأبكار، وتوج «القاضي» لسعيد محمد ذويب العامري بلقب الشوط الرابع للجعدان، أما الشوط الخامس فقط شهد فوز «متعبة» لسالم عامر راشد المدهوشي.

وأهدت «الشامخة» مالكها سعيد ذويب العامري ثاني الألقاب في منافسات الحقايق بعد تتويجها بلقب الشوط السادس، وكان «زيزوم» لسالم وحير الفهيدة المري من السعودية على موعد من ناموس الشوط السابع.

وانتزع المتألق راشد محمد غدير الكتبي ناموس الشوط الثامن عبر البكرة «ولع»، أما الشوط التاسع فشهد فوز «حربه» لحمدان عواد العميري بالناموس، فيما حلق «خوف» لحامد محمد سالمين العامري بلقب الشوط العاشر.

وسجلت «رموز» لسالم سعيد محمد الوهيبي حضورها في المهرجان بعد أن توجت بناموس الشوط الحادي عشر.

بينما انتزعت «هزر» لسيف سالم العامري لقب الشوط الثاني عشر، فيما أثبت «متعب» لمحمد عبدالله بالرشيد الكتبي جدارته بلقب الشوط الثالث عشر، و«مواجيب» لمسلم علي بن دري المنصوري بلقب الشوط الرابع عشر، أما آخر أشواط سن الحقايق في المهرجان فكان من نصيب «موفق» لناصر سالم حارب الدرعي بتوقيت 5.47.2 دقائق.

وتتحول تحديات المهرجان اليوم مع منافسات سن اللقايا لهجن الجماعة من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون من خلال 42 شوطاً لمسافة 5 كلم.