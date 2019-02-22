مناقشة ترتيبات اليوم الرياضي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني بإمارة الشارقة المقرر إقامته في 7 مارس المقبل ترتيباتها النهائية للحدث الكبير مع ممثلي الدوائر الحكومية، القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للتلفزيون والإذاعة- قناة الشارقة الرياضية، وبلدية الشارقة، لبحث دعم فعاليات هذا اليوم، والوقوف على الاحتياجات والمتطلبات المهمة والرئيسية لتحقيق النجاحات والأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة، أول من أمس، بفندق سنترو الشارقة برئاسة عدنان الطلياني عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وحضور كل من سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية نائب رئيس اللجنة، وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة.

وعبد الله آل علي رئيس قسم الأندية الخاصة، وعفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة المجتمعية مدير الحدث، ومحمد شلش منسق أنشطة بالمجلس، والنقيب سعود المرزوقي، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وعلي عبيد مدير الاتصال المؤسسي ببلدية الشارقة.

وعرض عدنان الطلياني تفاصيل اليوم الرياضي الوطني والفعاليات والأنشطة، ومن ثم مناقشة احتياجات اليوم الرياضي من الجهات الداعمة، حيث ستقوم بلدية الشارقة بتوفير متطلبات الحدث في هذا اليوم. كما تم عرض الخطة الأمنية من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة. بالإضافة إلى استعراض خطة عمل قناة الشارقة الرياضية لتغطية الفعالية.