فرسان الإمارات يسيطرون على ثاني أيام كأس قفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطر فرسان الإمارات على المراكز الأولى في افتتاحية منافسات اليوم الثاني من جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بمواصفات المرحلتين، من فئة النجمتين، على حواجز ارتفاعها (130) سم، ضمن النسخة الثامنة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، أمس، متربعين على المراكز الثلاثة الأولى من بين 51 فارساً وفارسة تنافسوا على الجائزة.

وأفضل زمن في المرحلة الثانية، سجله الفارس الشاب سلطان ماجد العواني المشارك رقم (44)، بصحبة الفرس «كاروداس زد» وبلغ (29.88) ثانية.

ونال به جائزة الأكاديمية للمركز الأول، وحاز جائزة المركز الثاني، الفارس سالم أحمد السويدي، المشارك رقم (18)، بالجواد «دايموند وي»، وذهبت جائزة الأكاديمية المخصصة للمركز الثالث، إلى الفارس عبد الرحمن أحمد أمين (م. ر 32)، نظير إنهائه المرحلة الثانية في زمن (33.95) ثانية.

وأحرز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «اسبريسو»، جائزة الشراع في ثاني المنافسات التأهيلية لنهائي فئة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، والزمن الأفضل سجله الفارس السويدي، منتزعاً الصدارة من الفارس السوري ياسر الشريف.

وبمنافسة جولة واحدة مع جولة للتمايز، برعاية لونجين، فاز الفارس الألماني فيليب وايسهاوت، المشارك الرابع في التمايز، بالجواد «بيلو هوريزون».

وتوج الفارس السعودي عبد الله الشربتلي على صهوة جواده «آرتيور جيه اتش زد»، بكأس أولى منافسات البطولة فئة الخمس نجوم، منافسة السرعة، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم.