دولية «رأس الخيمة للجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق اليوم النسخة الخامسة من بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، بالصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يضع الاتحاد واللاعبون المشاركون من داخل الدولة وخارجها آمالاً كبيرة على هذه البطولة، باعتبارها آخر بطولة دولية ضمن الموسم الرياضي تتيح لهم الحصول على نقاط التصنيف المعتمدة لدى الاتحاد، وهو ما من شأنه أن يجعل من المنافسات مشهداً استثنائياً ومشوقاً فيما يتعلق بعدد اللاعبين المشاركين والمنافسات التي ستشتعل على أبسطة البطولة».

نقاط التصنيف

ويحصل اللاعبون الذين سيفوزون بالميدالية الذهبية في بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو على 60 نقطة تضاف إلى رصيدهم، فيما سيحصل الفائزون بالميدالية الفضية على 40 نقطة، و30 نقطة للفائزين بالميدالية البرونزية، وتنخفض النقاط المحصلة كلما تراجع ترتيب اللاعبين في نهاية المنافسات.

حيث سيحصل المركز الرابع على 20 نقطة، ومن الخامس إلى الثامن على 10 نقاط، وخمس نقاط للاعبين الذين أحرزوا المركز التاسع إلى السادس عشر، وثلاث نقاط للاعبين الذين سيحققون المراكز بين 17 و32، في حين سيحصل اللاعبون المشاركون والذين خرجوا دون أي ترتيب على نقطة واحدة.