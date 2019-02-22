خالد بن زايد: دعم القيادة الرشيدة وراء نهضة رياضة الإمارات

المصدر: العين- البيان الرياضي

رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، أسمى الشكر والتقدير، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم ومساندة سموهما للمؤسسة ومراكزها.

والفئات التي تمثلها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها، وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسّسة من أصحاب الهمم.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، عقب تتويج الفائزين في منافسات اليوم السادس لبطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا للعام الرابع على التوالي، بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسّسة من قيادتنا الرشيدة.

استضافة

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: النهضة الكبيرة التي تعاصرها مختلف الألعاب الرياضية في الدولة عموماً، وأبوظبي خصوصاً، ومنها استضافة منافسات البطولة، تعود إلى الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورعايته المتواصلة والسخية للرياضة والرياضيين، على حد سواء، لا سيما رياضات أصحاب الهمم، وكذلك دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالمؤسسة، لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لرعاية سموه لمنافسات البطولة للعام الرابع على التوالي، بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية الغولف بمدينة العين، وذلك بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤكداً سموه على أهمية استضافة دولة الإمارات لمنافسات البطولات والأحداث، وخاصة الرياضية، مبيناً أن الدولة على أتم الاستعداد لاستضافة مختلف البطولات العالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية وكوادر بشرية قادرة ومتميزة، تمكنها من التنظيم بالشكل الاحترافي المطلوب، ووفقاً للمتطلبات والقوانين الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، لا سيما رياضة أصحاب الهمم.

تنظيم

وحيا سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، العطاءات والجهود الكبيرة التي وقفت وراء استضافة البطولة على مدار أربعة أعوام متتالية، بتنظيم نموذجي، يشهد له الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم، واللجنة البارالمبية الدولية، وكل دول العالم المشاركة.

وقال سموه: نتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم، على الثقة الممنوحة لدولة الإمارات، ولمؤسسة زايد العليا، لاستضافة هذه البطولة العالمية. ولفت سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى أن بطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم، ستسهم بشكل كبير بتعريف الأسرة الرياضية الدولية بإمكانات أبناء الإمارات وعطائهم الكبير في التنظيم.

وقام سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، بتتويج عدد من الفائزين بمسابقات اليوم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ورحب بكل لاعبي ووفود الدول المشاركة، وهنأهم جميعاً على الفوز واعتلاء منصات التتويج، وتبادل سموه الحديث مع أعضاء الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم، وأعضاء لجنة الحكام، وأعضاء الفرق المشاركين، وعدد من اللاعبين.

نتائج

أقيمت أمس عدد من المسابقات، منها مسابقة البندقية ضغط هوائي عشرة أمتار وقوف مختلط، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطل الكوري الجنوبي جون سو كيم، بتحقيقه مجموع نقاط 252.4 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية البطل الفرنسي تانجواي ديلافروست، بتحقيقه مجموع نقاط 251.5 نقطة، بينما المركز الثالث كان من نصيب البطل البريطاني ريان كوكبل، بتحقيقه مجموع نقاط 229.2 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق، فاز الفريق الكوري الجنوبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق مجموع نقاط 1888.3 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية للفريق الأوكراني، الذي حقق مجموع نقاط 1868.4 نقطة، والمركز الثالث للفريق الصيني بمجموع نقاط 1850.9 نقطة.