«خطواتك ذهب» مبادرة يطلقها رجل أعمال في دبي

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

انسجاماً مع المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، عام 2017، بعنوان «تحدي دبي للياقة»،.

وعلى غرار المبادرة المجتمعية التي أطلقتها سابقاً بلدية دبي بعنوان «وزنك ذهب»، أطلق رجل الأعمال أكرم المحمود، الذي يقيم في دبي، تطبيقاً هاتفياً يحفز المستخدمين على تعزيز الوعي الصحي لديهم بأهمية ممارسة الرياضة، يدعى «pedometer»، ويحمل شعار «خطواتك ذهب».

وبين أن التطبيق الذي يمكن تحميله من متاجر «أبل ستور» و«بلاي ستور»، يقوم بحساب عدد الخطوات التي خطاها المستخدم مشياً على الأقدام عن طريق عداد الخطى، وعندما يكمل عشرة آلاف قدم يحصل على «عملة مشفرة»، عبر تقنية «البلوك تشين»، وفي حال جمع مئتي عملة، تخول له الحصول على عملة ذهبية حقيقية بقيمة 500 دولار.

وقال أكرم المحمود: الإمارات حاضنة لقيم التسامح واحترام الآخر، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، وترسّخ قوانين الدولة قيم الاحترام والمساواة.