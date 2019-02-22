ختام «دولي الشارقة لألعاب قوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسدل الستار على منافسات ملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والذي نظمه نادي الثقة لأصحاب الهمم، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 18 لغاية 20 فبراير الجاري.

احتلت تونس صدارة ترتيب الدول، بعد ختام منافسات اليوم الثالث برصيد 16 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، وبرونزية واحدة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات ذهبية، و5 فضية و2 برونزية، وجاء المنتخب التشيكي في المركز الثالث برصيد 5 ذهبية و11 فضية و6 برونزية.

ونجح أبطالنا في تحقيق 31 ميدالية ملونة، بواقع 3 ميداليات ذهبية و11 فضية و17 برونزية، وجاءت ميداليات لاعبينا كالتالي: حيث تمكن بطلنا الأولمبي محمد القايد لاعب نادي الثقة للمعاقين، من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 400 م رجال كرسي متحرك فئة «T34».

كما حقق زميله في نادي الثقة، اللاعب أحمد الحوسني، الميدالية الفضية في سباق رمي القرص كراسي متحركة رجال فئة «f32/‏‏33»، وأضاف اللاعب عبد الله المصباحي لاعب نادي خورفكان، الميدالية الفضية في مسابقات رمي القرص كراسي متحركة رجال فئة «F51/‏‏53/‏‏54».

وحقق لاعب نادي دبي طارق محمد حسن عاشور، الميدالية البرونزية في سباق رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة «F34»، وأضاف اللاعب عبيد على عبيد لاعب نادي دبي، الميدالية البرونزية في سباق رمي القرص رجال فئة «F11/‏‏35/‏‏37»، وحقق اللاعب عمير يونس لاعب نادي دبي، الميدالية البرونزية في سباق رمي القرص فئة «F55/‏‏57».

تألق

في منافسات الأمس، كان لفتيات الإمارات نصيب كبير من التألق، حيث حققت اللاعبة إنصاف النعيمي لاعبة نادي دبي، الميدالية البرونزية في سباق دفع الجلة سيدات فئة «F34»، ونالت اللاعبة سارة السناني لاعبة نادي أبوظبي، الميدالية البرونزية في سباق دفع الجلة سيدات كرسي متحرك فئة «F32/‏‏33».

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن رياضة المعاقين محظوظة بالقيادة الرشيدة، التي هيأت كل عوامل النجاح لها، بغية الوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب، موجهاً كل الشكر والتقدير إلى الدول المشاركة في البطولة، سواء العربية أو العالمية، وإلى الجهات الراعية للبطولة.

مؤكداً أنهم شركاء النجاحات التي يحققها نادي الثقة في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الرعاة على دعم الملتقى، يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم ذوي الإعاقة، لما يحققونه من إنجازات للدولة.

مضيفاً أن كل المنتخبات التي شاركت في الملتقى، كانت سعيدة بتنظيم الملتقى، معتبرين الملتقى هو خطوة هامة نحو الطريق إلى طوكيو 2020، شاكرين صاحب السمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعاية واهتمام سموه بهذه البطولات.