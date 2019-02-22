شراكة بين «الأولمبياد الخاص العالمية» و«ساس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرمت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، شراكة مع شركة «ساس»، كبرى شركات التحليلات المتقدمة وعلوم البيانات في العالم، لتصبح بموجبها المورِّد الرسمي لحلول تحليلات البيانات للحدث، وذلك في سبيل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار المبنيّ على البيانات لخدمة البشرية.

يأتي ذلك في وقت يحتفي «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، الذي يُعتبر أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم هذا العام، بشمول أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم عبر قوة الرياضة، وتماشياً مع الحراك العالمي الذي استطاعت أن تُحدثه هذه البطولة. وأقيم حفل لإطلاق الشراكة بين الجانبين في مكتب شركة «ساس» الشرق الأوسط بدبي.

حيث وقّع مذكرة التفاهم كل من بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وعلاء يوسف المدير التنفيذي لشركة «ساس» الشرق الأوسط. ومن المنتظر، بموجب هذه الشراكة، أن تستفيد اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 من منصة «ساس» المتطورة الخاصة بتحليلات البيانات لغرض استخدامها قبل الحدث وأثنائه وبعده.