بليشكـوفا تنضمّ إلى ضحايا مفاجآت «تنس دبي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري

انضمت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة 5 عالمياً، إلى ضحايا مفاجآت بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار.

والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وخسرت بليشكوفا وصيفة نسخة 2015 من التايبية سو واي هيش، المصنفة 31 عالمياً في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور 16، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و1-6 و7-5، في زمن قدره ساعتين ودقيقة.

وأرجعت اللاعبة التشيكية خسارتها معركة هيش، إلى عدم جهوزيتها البدنية، وعدم قدرتها على الوقوف على أرضية الملعب، بسبب حالة التعب التي كان تعاني منها، خصوصاً أنها وصلت إلى الدور الـ 16 بعد مواجهتين قويتين، أمام السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، ثم الأمريكية أليسون ريسكي.

وقالت: كنت مرهقة جداً، وحركتي ثقيلة على الملعب، والمباراة بشكل عام كانت صعبة للغاية، لأن اللعب ضد سو واي يحتاج إلى جهوزية بدنية تامة، ورغم ذلك، كنت قريبة من التأهل إلى نصف النهائي. موضحة أنها شعرت بالتعب منذ الصباح، وكانت تحتاج إلى المزيد من الوقت للاستشفاء، بسبب ما بذلته من جهود كبير في المباراة السابقة أمام ريسكي، والتي حسمتها بشوطي كسر التعادل في المجموعتين 7-6 و7-6.

سعادة

كما أعربت لاعبة الصين تايبه سو واي هيش، المصنفة 31 عالمياً، عن سعادتها بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد الفوز على بليشكوفا. وكشفت هيش أن تأهلها إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة، تحقق بمعاونة شقيقها وصديقها اللذين يعملان ضمن طاقم التدريب الفني.

مشيرة إلى أن العمل مع أحد أفراد العائلة، يعتبر من الأمور الصعبة. وأضافت: يرافقني شقيقي في بطولات الموسم الأوروبي، ورافقني هذا العام إلى بطولة أستراليا المفتوحة، أدرك صعوبة العمل مع العائلة، إذ قد لا أصغي له أحياناً، ولكن الأهم هو تحقيق الهدف المطلوب.

مغادرة

وغادرت 5 لاعبات من المصنفات الـ 9 الأوائل على العالم البطولة، من ضمنهنّ بليشكوفا، ولاعبتان من حاملات اللقب من منافسات البطولة مبكراً، تتقدمهنّ اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم، والتي خسرت مباراتها الأولى أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 67، والألمانية أنجليك كيربر المصنفة 7 عالمياً.

والتي خسرت على يد التايبية سو واي في الدور الـ 16، فيما أطاحت السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا المصنفة 46، بالهولندية كيكي بيرتينس، المصنفة 8 على العالم، في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الثاني، وخسرت البلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة 9، أمام السويسرية بليندة بنشيتش.

كما غادرت الإيطالية سارة إيراني، بطلة 2016، المنافسات منذ الدور الأول، بسبب خسارتها من لاعبة صاعدة من الدور التأهيلي، وهي الصربية ايفانا يوروفيتش، وأعلنت كارولين فوزنياكي حاملة لقب 2013، عن انسحابها من الدور الثاني، بسبب وعكة صحية.

تأهل

واصلت المصنفة الرابعة عالمياً، السير بخطى ثابتة نحو تكرار إنجازها في نسخة 2013 والفوز بلقب تنس دبي للسيدات، عقب نجاحها، أمس، في بلوغ الدور نصف نهائي بتغلبها على المصنفة 46 عالمياً السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-0».