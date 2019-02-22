الفيكتوري تيم جاهز لجولة الدراجات المائية في الشارقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتأهب الفيكتوري تيم للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية للموسم الحالي، في بحيرة الخان بالشارقة، والتي تقام اليوم وغداً، ويقود فريق الفيكتوري تيم في فئة المحترفين «واقف جي بي1»، بطل العالم النمساوي كيفين رايتير، أحد أفضل المرشحين للفوز باللقب.

حيث يتصدر الترتيب العام في فئته برصيد 189 نقطة، يليه المتسابق الفرنسي ستيفن داوليتش برصيد 159 نقطة، بينما يقتسم المركز الثالث البريطاني كريستوفر ويلكنسون بـ 152 نقطة، والفرنسي رافاييل مورين بالرصيد نفسه.

وكان رايتير حقق المركز الثاني في الجولتين الأولى والثانية من سباق الجولة الرابعة في دبي أخيراً، برصيد 44 نقطة، خلف صاحب المركز الأول الفرنسي رافييل ماورن (50 نقطة)، بينما احتل المركز الثالث البريطاني كريس ويلكنسون، ليحصل على 40 نقطة.

كما يشارك الفيكتوري تيم في منافسات فئة الناشئين «جي بي 3.2»، عبر المتسابق سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5، وهو أحد الفرسان الواعدين القادمين بقوة في عالم الرياضات المائية، ويحتل سهيل المركز الأول في الترتيب العام برصيد 177 نقطة، ويحتل المركز الثالث من الفيكتوري تيم البطل الناشئ حمدان سعيد جابر، قائد دراجة رقم 89، ويتطلع أبطال فريق مؤسسة الفيكتوري تيم للمحافظة على الصدارة خلال خامس جولات البطولة بالإمارة الباسمة.