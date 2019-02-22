العين وشباب الأهلي قمة الجولة 13 لدوري الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق الجولة الثالثة عشر من الدوري العام للكرة الطائرة رجال اليوم، بمواجهتي الظفرة مع الوحدة، والعين مع شباب الأهلي، وتختتم الجولة غداً، بلقاءات عجمان مع حتا، والوصل مع النصر، وبني ياس مع الجزيرة.

وستكون مواجهة العين مع شباب الأهلي، قمة لقاءات الجولة، بعدما صعد العين في الجولة الماضية إلى المركز الثاني، بانتصاره العاشر، وجمع 28 نقطة، بينما تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث، بـ 28 نقطة، وتوقفه عند 9 انتصارات، فيما يعتلي الجزيرة الترتيب، برصيد 10 انتصارات و30 نقطة، ويأتي بني ياس رابعاً، بـ 8 انتصارات و22 نقطة.

وبفارق انتصار وحيد عن النصر الخامس، ويحل الوصل سادساً بـ 7 انتصارات و21 نقطة، وحتا سابعاً بـ 4 انتصارات و13 نقطة، وعجمان ثامناً بـ 3 انتصارات و10 نقاط، والظفرة تاسعاً بانتصارين و5 نقاط، والوحدة في المركز العاشر الأخير، بدون أي انتصار، وبنقطة واحدة فقط.