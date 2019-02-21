قرعة تصفيات دورة ند الشبا الرياضية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يجري مجلس دبي الرياضي ظهر اليوم، قرعة مسابقتي تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، بتوجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسيتم خلال مراسم القرعة، التي سيحضرها مدير الدورة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية، وممثلون عن الفرق المشاركة في الدورة، الإعلان عن تفاصيل التصفيات التي ستقام ابتداء من 25 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل.

اعتماد الفرق

واعتمدت اللجنة المنظمة، قائمة الفرق المشاركة في التصفيات، بعد اختتام فترة التسجيل، وضمت القائمة الرسمية للفرق المشاركة في تصفيات كرة الصالات 12 فريقاً، هي: فريق الشاطئ، فريق فكتوري، فريق الذيابة، فريق العبقري، فريق الشباب، فريق شباب العين، فريق دبي، فريق التسامح، فريق الجوارح، فريق المفاجأة، فريق الحجل، فريق الوطنية، حيث سيتأهل 6 فرق من التصفيات لخوض الأدوار النهائية خلال شهر رمضان المبارك، دور الثمانية، إلى جانب حامل اللقب وصاحب المركز الثاني من النسخة الماضية، وضمت قائمة الفرق المشاركة في تصفيات الكرة الطائرة، 7 فرق، هي: الملكي، F3A، بن ثاني، المفاجأة، زعبيل، فهود زعبيل، البركان، حيث سيتأهل 5 منها للنهائيات، التي ستقام بمشاركة 6 فرق، هي: فريق F3 بطل نسخة 2018، والذي تأهل تلقائياً للنهائيات بصفته حامل اللقب، والفرق أصحاب المراكز من 1-5 من التصفيات.

تفاصيل فنية

وأعلن المجلس عن التفاصيل الفنية للتصفيات، حيث تقام تصفيات كرة قدم الصالات، بمشاركة 12 فريقاً، وستقام المباريات في صالة المنارة خلال الفترة 26 و27 و28 فبراير 2019، بواقع 6 مباريات في اليوم، ليتأهل في نهاية التصفيات 6 فرق، ينضم لها حامل لقب النسخة الماضية، والفريق صاحب المركز الثاني، لخوض نهائيات البطولة في شهر رمضان، وتضمنت اللائحة الفنية لتصفيات الكرة الطائرة، مشاركة 7 فرق تتنافس في ما بينها، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل، بصالة مجمع ند الشبا الرياضي.

فعاليات مصاحبة

تواصل اللجنة المنظمة للدورة، العمل على إنجاز القائمة النهائية للفعاليات الرياضية والفعاليات المجتمعية المصاحبة للدورة، التي تشكل إضافة لقائمة الفعاليات التي تم تنظيمها خلال السنوات الست الماضية، والتي كان لها أكبر الأثر في زيادة شعبية الرياضات، وتوسيع إطار المشاركة فيها، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، باعتبارها أسلوب حياة يومية، كما سيتضمن البرنامج فعاليات متنوعة، تنسجم مع سمة العام «عام التسامح»، ومع أهداف الدورة التي تعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأكبر خلال شهر رمضان من كل عام.