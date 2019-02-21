قبرص تحصد الذهب في بطولة «أم الإمارات» للرماية

المصدر: قبرص - البيان الرياضي

شهد اليوم الثاني من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والمقامة حالياً على الميادين الأولمبية بمدينة لارنكا القبرصية، منافسات قوية لحسم بطاقات التأهل للنهائيات في كل من رماية الأطباق من الأبراج «الأسكيت» أو رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، خاصة أن ميداليات بطولة الفرق سوف تحسم في نهاية الجولات الخمس وفقاً لمعدلات اللاعبات الثلاث مجتمعة، وقد توّج المنتخب القبرصي بطلاً لمسابقة الأسكيت بـ 348 طبقاً ونال ذهبية الفرق، تلاه منتخب روسيا 338 طبقاً، ونال الفضية وحل ثالثاً منتخب ألمانيا 332 طبقاً ونال البرونزية، وتأهلت ست راميات في بطولة الأسكيت في مقدمتهن السلوفاكية دانكة التي جمعت في نهاية الجولات الخمس 120 طبقاً من أصل 25 طبقاً، وتلتها الروسية ناتاليا برصيد 177، وفي بطولة التراب، توّج المنتخب الفنلندي بطلاً برصيد 327 طبقاً ونال الذهبية، وتلاه منتخب روسيا 1 برصيد 325 طبقاً، ثم المنتخب الألماني ثالثاً 298 طبقاً، كما تأهلت في رماية التراب كل من الروسية يوليا توجولوفا بعد أن جمعت 115 طبقاً، ثم مواطنتها يوليا سافيلفا برصيد 112 طبقاً، وتساوت كل من الأوكرانية جوليا دانيلوفا والقبرصية جورجيا والروسية أكاترينا رابيا في رصيد 111 طبقاً، ثم الروسية تاتينا 110 أطباق، ووجّه حسن بن هديه الشحي المدير التنفيذي للبطولة الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على رعايتها ودعمها للبطولة، مما أعطى بعداً كبيراً للحدث الأبرز على صعيد رماية السيدات في العالم.