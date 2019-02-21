20 فريقاً يستهدفون أول لقب لطواف الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

تتجه أنظار العالم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى 2 مارس، إلى أرض زايد الخير، حيث يشارك 20 فريقاً عالمياً في طواف الإمارات الدولي للدراجات بنسخته الأولى، والذي يعد الطواف الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتضم تلك الفرق نخبة من أبرز أبطال العالم، يتنافسون خلال 7 مراحل ترمز للإمارات السبع كونه شعاراً موحداً للحدث، على اللقب الثمين، ويأتي في مقدمة الفرق المشاركة، فريق الإمارات الذي تأسس تحت اسم «لامبري» واستمر على هذا الاسم لمدة 20 عاماً قبل أن يتغير إلى اسم الإمارات في العام 2017، ويديره البطل الإيطالي السابق جوسيبي ساروني الذي فاز بلقب 25 مرحلة للسباقات الكبرى ولقب طواف إيطاليا 2011 والعديد من السباقات الأخرى بين عامي 2007، وحقق الفريق 19 فوزاً في عام 2017 منها الفوز بمرحلة في طواف إيطاليا بواسطة الدراج جان بولانك ومرحلة في طواف إسبانيا بواسطة الدراج ماتيشموهوريتش ويقود الفريق الدراج الإماراتي يوسف ميرزا.

الفرق المشاركة

ومن أبرز الفرق المشاركة، فريق بحرين مريدا البحريني، وكانت بدايته عام 2016 وهو أول فريق من منطقة الشرق الأوسط يحصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية التي تعد أعلى درجات فرق الدراجات الهوائية للمحترفين، وذلك بدعم من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وفي المنافسة حقق فريق اي جي 2 آر المونديال الفرنسي، الذي بدأ نشاطه عام 1992، وحقق أكثر من 430 فوزاً 16 منها عام 2017 من بينها مرحلة في طواف فرنسا ومرحلة في طواف سويسرا إضافة إلى 22 فوزاً سابقاً في سباقات الطواف الثلاثة الكبرى، فيما يعتبر فريق استانا برو من كازاخستان جزءاً من نادي رئيس الدولة للرياضة في كازاخستان، وأما فريق بورا هانز غروهي الألماني فانطلق في العام 2010 باسم «نت آب» ثم أصبح فريقاً قارياً محترفاً في عام 2011 حيث شارك في سباقي باريس-روبيا وطواف سويسرا، وأما فريق سي سيسي البولندي تأسس نتيجة دمج فريقي بي ام سي الأمريكي وفريق سبرانديبولوكوايس البولندي، ويضم الفريق دراجين متميزين من بينهم البلجيكي غريغ فان افريميت حامل الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والفائز بسباق باريس روبيا 2017، وهناك أيضا الإيطاليين جيكوبميرزيكوو اليساندرو دي مارشي.

فرق وانتصارات

وبدأ فريق دي سيي يوني كويك – ستب البلجيكي في العام 2003 في مدينة «فيفلغيم» البلجيكية، التي تشتهر ويرتبط اسمها بسابقات الدراجات الهوائية، ويملك الفريق حتى الآن اكثر من 600 انتصاراً، فيما انطلق فريق بي ام سي- الأمريكي عام 2006 من مقره الرئيسي في سانتا روزا، كاليفورنيا، أمريكا، والفريق من مؤسسي مجموعة فيلون وحقق 48 فوزا في عام 2017 ويضم الفريق مجموعة من الدراجين المتخصصين في سباقات اليوم الواحد، كما فاز بلقب بطل العالم لعامي 2014 و2015 لسباقات الزمن، إضافة إلى الفوز بطواف فرنسا 2011، وتأسس فريق ايديوكشينفيرست- داراباك كانون ديل الأمريكي عام 2005 بواسطة جوناثان فوترزو دوغا يليس ثم أصبح الأسترالي مايكل داراباك شريكاً في الفريق بداية من عام 2016، وحقق الفوز في طواف إيطاليا 2012 وسباق باريس روبيا 2011 وسباق ليغ-باستوني 2013 وطواف لومبارديا 2014.

الفريق الأقدم

ويعتبر فريق لوتو سودال البلجيكي من أقدم فرق الدراجات الهوائية للمحترفين، حيث كان «لوتو» راعياً شريكاً للفريق منذ 1984 ثم أصبح راعياً كاملاً للفريق منذ 1985 فيما انضم سودال شريكاً ثانياً بداية من يناير 2015، وحقق الفريق حتى الآن أكثر من 925، وانضم فريق ميتشيلتون-سكوت الأسترالي إلى الجولة العالمية بداية من 2012، أي بعد عام واحد من تأسيسه، أما فريق موفي ستار الإسباني، فيعتبر أفضل فريق في العالم لأربع سنوات متتالية، وهو أيضاً من أفضل فرق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية من ناحية التصنيف وتأسس عام 1980 باسم «رينولدز» واستمر بذلك الاسم حتى 1989 ثم تحول اسمه إلى «بانستو» وحقق 852 انتصاراً 14 منها في سباقات الطواف الثلاثة الكبرى، فيما انطلق فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي عام 2007 وفي عام 2016 حصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية، ليكون أول فريق أفريقي يحصل على هذه الصفة، وتحت اسم «كوانتوم» تأسس فريق لوتو -جمبو الهولندي ي العام 1984، بواسطة جان راس الذي أصبح الراعي الرئيسي للفريق بداية من 2015، ويعتبر فريق كاتوشا البيسين السويسري، أول فريق روسي يحصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية قبل أن يتحول إلى سويسرا بداية من 2016 وحقق أكثر من 200 انتصار بداية من 2009، فيما بدأ فريق سكاي البريطاني، في عام 2009، وحقق أول فوز كبير له في عام 2012.

وصول

وصلت عبر مطار دبي الدولي - فرق الإمارات ودايمنشن داتا وموفي ستار، وتصل اليوم فرق أي جي تو آر واستانا وبورا هانزغروهي وجروباما وديكوينك وكاتوشا وسكاي وسويب وجازبروم ونوفونرسديك، فيما تصل يوم غد فرق سيجافريدو وايديوكيشن فيرست وكويك ستيب وميتشيلتون سكوت ولوتو سودال وسي سي سي وجامبو فيزما.