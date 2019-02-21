قنوات دبي الرياضية ترتبط مع المشاهد بميثاق شرف

المصدر: Ⅶ دبي - صلاح عطا

درجت قنوات دبي الرياضية منذ انطلاقتها، على إحداث نقلة في برامجها المتنوعة، التي تهدف من ورائها إلى خلق علاقة مؤسسية متينة ما بين المتلقي والمشاهد لهذه القنوات، والتي استطاعت أن تثبت وجودها في فترة زمنية قصيرة، منطلقة من السمعة الطيبة التي تمتاز بها مؤسسة دبي للإعلام منذ نشأتها الأولى، والتي تضم بين حناياها كوادر مشهود لها بالكفاءة والقدرة الإعلامية على التعامل مع كافة المعطيات.

قنوات دبي الرياضية ترتكز على برامج أساسية، اختيرت بعناية، وتطل على المشاهد بكل ما هو جديد، ويشكل إضافة إلى عقل المشاهد الكريم، وهذا إلى جانب التغطيات المباشرة لمختلف الأحداث عبر الاستوديوهات الخاصة التي يعد لها بعناية، ومنها البطولات المتنوعة التي تقام هنا وهناك، والتي يراها المشاهد حصرياً على قنوات دبي الرياضية، التي ترتبط مع المشاهد بميثاق شرف.

عمق جديد

وفي الدورة البرامجية الجديدة، شكلت برامج المنصة والجماهير ومباشر دبي واستوديوهات الكرة، عمقاً جديداً من حيث الطرح والموضوعات التي تتناولها بكل حرفية وشفافية، ويلعب الطاقم المنفذ دوراً مؤثراً في الارتقاء بهذه البرامج، وجعلها من ضمن استهدافات المشاهد العزيز، كما تلعب قناة السباقات (دبي ريسينغ) دوراً فعالاً ومؤثراً في رفد المتابع بتلك البرامج المنتقاة والمتنوعة، إضافة إلى التميز في نقل سباقات الخيل للسرعة، وسباقات القدرة والهجن والصيد بالصقور وقفز الحواجز، ويكفي أنها القناة العربية الأولى في الوطن العربي، صاحبة الريادة في هذا المجال، وتواصل نشاطها بكل همة، وفي هذا الموسم حضرت بقوة في كافة المضامير، من خلال النقل المباشر للسباقات، والتعليق عليها باحترافية.

تبنّي الأفكار

وأكد راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشبكة قنوات دبي، حرصهم الدائم على خلق الأجواء المناسبة لكافة العاملين في المؤسسة، من أجل أن تبدع كوادرنا كل في مجال تخصصاتهم ورغباتهم، وقال نحن دائماً نعمل على تبني الأفكار المستحدثة التي تخلق الفارق في البرامج، وتجعل المشاهد يرتبط بها، ويهمنا أن نقدم الشكل الجديد في برامجنا من حيث المحتوى والمضمون، وقال إن قنوات دبي الرياضية، والتي تضم أيضاً قنوات السباقات، تجد منا كل الدعم والرعاية، ونسعى ونعمل بجدية وإخلاص، في أن تظل دائماً في المقدمة ببرامجها المختارة، التي تجذب المشاهد بطرحها المؤسس على العلم والمعرفة.

نقد الذات

وأشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، إلى أنهم يتطلعون إلى خلق التوازن في البرامج، وأن تكون متميزة من كل جوانبها الفنية، ومضمون فقراتها من حيث الإعداد والتهيئة، وأكد أنهم يقومون ما بين كل فترة وأخرى، بإجراء تقييم على البرامج والفعاليات التي تقوم القنوات بتغطيتها حصرياً، بهدف نقد الذات وتطوير الأداء من كافة أشكاله ومضامينه، وقال كل ما نقدم برامج هادفة وذات مضامين عميقة، حتماً سوف تكون مؤثرة، وتجعل قنواتنا الرياضية متابَعة بشكل جيد، وأثنى أمين على الدعم الذي تجده إدارة القنوات الرياضية من المسؤولين في مؤسسة دبي للإعلام، وقال: هذا يحمّلنا مسؤوليات جسام، ويتطلب منا مضاعفة الجهد والعطاء في أي لحظة من العمل الذي نقدمه عبر جميع قنواتنا، وحيا عبد الرحمن أمين، الجهود التي يبذلها الجنود المجهولون في القنوات الرياضية، الذين يقدمون المطلوب منهم بكل تفانٍ وإخلاص، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم على خير حال، واعداً بمواصلة التميز خلال الفترة المقبلة.