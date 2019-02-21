كفيتوفا تنهي مغامرات برادي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أنهت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 4 عالمياً، مغامرات منافستها الأميركية جينيفر برادي المصنفة 117 على العالم بعد تغلبها بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و1-6 و6-3 في زمن قدره ساعتين و14 دقيقة.

وتأهلت اللاعبة التشيكية إلى دور الـ 8 لتواجه اليوم السلوفاكية فيكتوريا كازموفا المصنفة 46 عالمياً والتي حسمت تأهلها بعد تجاوز الأميركية صوفيا كينين المصنفة 37 على العالم بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 1-6 و7-5 و6-2 بزمن قدره ساعتين و15 دقيقة. وكانت الأمريكية برادي فجرت مفاجأتين بإطاحة اللاتفية إيلينا اوستابنكو المصنفة 22 عالمياً في الدور الأول وإسقاط الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 20 على العالم.

وأعربت التشيكية كفيتوفا عن سعادتها بالتأهل إلى الدور المقبل من البطولة بعد تجاوز منافستها الأمريكية جينيفر بأداء أفضل نسبياً عن المواجهات السابقة، حيث تعاملت مع المباراة بجدية تامة.