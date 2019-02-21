هاليب: 2014 أسوأ محطات حياتي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشفت الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب نسخة 2015 والمصنفة 2 عالمياً، عن أن سنة 2014 تعتبر من أسوأ المحطات في حياتها والتي شهدت العديد من الإخفاقات، مشيرة إلى أنها تشعر بحالة من الرضا حالياً. وكانت هاليب تأهلت إلى دور الـ 8 بعد تغلبها على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 23 على العالم بمجوعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 في ساعة و21 دقيقة.

وأبدت هاليب سعادتها بحسم مهمة التأهل إلى الدور المقبل بسهولة دون اللجوء إلى 3 مجموعات مضيفة أن شعارها الدائم هو التفاؤل والإيجابية وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف.

وتحدثت اللاعبة الرومانية أنها تتطلع إلى حصد مزيد من النقاط في سباق العالمية، حيث تتطلب المرحلة المقبلة الابتعاد عن الضغوطات واللعب بشراسة أمام المنافسين.