أوساكا: قمّـة العـالم مجـرّد رقـم

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري

دفعت المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، ثمن المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس دون مدرب، بعد انفصالها عن الألماني ساشا باجين، الذي قادها للتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، والتربع على قمة التصنيف العالمي. وودعت أوساكا بطولة دبي مبكراً، عقب خسارتها في مباراتها الافتتاحية، مساء أول من أمس، على يد اللاعبة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المصنفة 67 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3، في مباراة لم تستغرق أكثر من 66 دقيقــة.

وكشفت اللاعبة اليابانية أن تربعها على التصنيف العالمي، مجرد رقم، وأنه لم يكن هدفها الرئيس في بطولة أستراليا المفتوحة، بقدر ما كانت تسعى للفوز باللقب، معربة عن عدم اهتمامها بتأثير خسارتها من ملادينوفيتش على تصنيفها الدولي، وقالت: التصنيف مجرد رقم، نعم أنا سعيدة كوني وصلت إليه، ولكنه لم يكن هدفي الرئيس في بطولة أستراليا، وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبات المشاركات في بطولة دبي قادرات على الوصول إليه، بالنسبة لي، كنت أفكر في الفوز باللقب، وليس أن أكون رقم 1 على العالم.

اعتراف

واعترفت المصنفة الأولى على العالم، بإدارتها السيئة للمباراة، وعدم تقديمها الأداء الذي يشفع لها بالفوز على ملادينوفيتش، وقالت: لقد لعبت بشكل سيئ للغاية، نمرّ بفترات صعبة أحياناً، نحاول أن نتغلب عليها بأي طريقة، ولكن لا يجب أن نهضم حق ملادينوفيتش، لقد قدمت مستوى رائعاً واستحقّت الفوز.

وأوضحت اللاعبة اليابانية أنها افتقدت إلى إيقاعها العادي في المباراة، وإرسالاتها كانت ضعيفة، في المقابل تحسنت ضربات اللاعبة الفرنسية، مقارنة بالمباراة التي جمعتهما في العام الماضي، وقالت: إيقاعي كان متوقفاً، لكن عشت أوقات في السابق أسوأ من الآن، وتمكنت من اللعب بشكل جيد في المباريات، نعم، قلت إنني لم أتدرب جيداً، تماماً مثل الإيقاع، أشعر أنني لم أفعل ما يكفي أو شيء من هذا القبيل.

عثرة

كما اعتبرت أوساكا أن خسارتها من اللاعبة الفرنسية مجرد عثرة، وأنها لن تشعر بأي قلق بشأن ذلك، لأن الأيام الحلوة في انتظارها، وأن أمامها الكثير لتتعلمه، بما أنها ما زالت في بداية الطريق، وقالت: لم يمضِ حتى شهر واحد على بطولة أستراليا المفتوحة، وهذه مجرد مباراة واحدة، ولن أشعـر بالقلق، حتى لو لم أفز بأي مباراة لبقية العام، أعتقد أنني صغيرة السن، ولدي الكثير لأتعلمه، عادة ألعب جيداً بعد كل مباراة سيئة، مشواري انتهى مبكراً هنا، ولكنني سأتطلع إلى البطولة المقبلة.

وصرحت أوساكا أنها ستتعلم من خسارتها أكثر، وأضافت: الفوز يخفي غالباً العيوب، ولكن الخسارة تجعلنا نبحث عن نقاط الضعف، ونعمل على تحسينها، أشعر أني بحاجة إلى المزيد من التجارب، وبالنسبة لي، الخسارة كانت أهمّ من الفوز للتعلم من الأخطاء، وأعتقد أنها جاءت في توقيت مناسب، وقبل بطولة أنديان ويلز.

وأكدت اللاعبة اليابانية أن لديها فكرة واضحة عن الأسباب التي أدت إلى خسارتها، وأنها ستعمل على تداركها في المباريات المقبلة، مقلّلة من تأثيرها في تصنيفها الدولي، كونها رقم 1 على العالم.

نافـارو تنهي أحلام ملادينوفيتش

أنهت الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 26 عالمياً أحلام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 67 بتغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-5 و7-5 في ساعة و54 دقيقــــة.

وكانت ملادينوفيتش فجرت أقوى مفاجآت البطولة بتغلبها أول من أمس على المصنفة الأولى اليابانية نعومي أوساكا.

وتلتقي نافارو في ربع النهائي اليوم، الفائزة بين مواطنتها غربين موغوروزا والأوكرانية ايلنا سفيتولينا في المباراة التي أقيمت مساء أمس. دبي - البيان الرياضي

هيش تسقط كيربر

استمرت المفاجآت في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بسقوط مدوٍ للألمانية أنجليك كيربر المصنفة 7 عالمياً على يد لاعبة تايبه سو واي هيش المصنفة 31 والتي تغلبت عليها أمس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 5-7 و6-4 و6-0 في ساعة و47 دقيقة.

وعبرت هيش عن سعادتها بالتأهل إلى ربع النهائي على أحد أبرز اللاعبات في العالم، وقالت إنها لم تفقد الأمل عقب خسارتها في المجموعة الأولى 7-5 ورغم البداية القوية للاعبة الألمانية في المجموعة الثانية إلا أنها نجحت في انتزاع نتيجتها لصالحها. وأوضحت هيش أنها لم تتوقع انهيار كيربر في المجموعة الثالثة التي بدت فيها مستسلمة تماماً حتى أنها أنهتها في زمن قياسي لم يتجاوز 22 دقيقة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى الوصول إلى أبعد ما يمكن في البطولة. دبي - البيان الرياضي