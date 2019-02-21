كيربر: أعشـق مدينة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقلت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً وسفيرة بورش، سيارة بورش باناميرا حمراء فارهة في جولة في أرجاء دبي، وذلك قبيل خوض مباراتها الافتتاحية في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تستمر منافساتها حتى 23 فبراير الجاري.وتحدثت كيربر خلال قيادتها للسيارة عن مسيرتها، وحبها لمدينة دبي وبطولتها، حيث قالت: «من المهم بالنسبة لي أن أتمتع بالتنس وأن ألعب بشكل مكثف، ولهذا أحاول أن أغير جدول تدريباتي، ومع دخول لاعبات شابات، تصبح المنافسة أكثر صعوبة».

وأضافت كيربر: «أعشق مدينة دبي التي أستطيع القيام فيها بأمور كثيرة، وأحرص على القدوم إلى هنا خلال العطلة للاسترخاء، وحقاً بطولة دبي كبيرة».

كما زارت كيربر صالة عرض سيارات بورش، التابعة للنابودة للسيارات، حيث رحب بها كاي راجاران، الرئيس التنفيذي لـ النابودة للسيارات.