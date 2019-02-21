23 ميدالية لمنتخب «القوى» في «دولية الشارقة لأصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 23 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات و12 ميدالية برونزية في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

واستطاع لاعب نادي الثقة للمعاقين اللاعب محمد القايد من اقتناص الميدالية الذهبية الثالثة للإمارات في منافسات سباق 800 م عدو كراسي متحركة رجل فئة «T34»، كما حقق أيضاً الميدالية الفضية في سباق 200 م عدو كراسي متحركة رجال فئة «T34»، وأضاف زميله في نادي الثقة للمعاقين اللاعب يحيى البلوشي الميدالية الفضية في سباق 200 م عدو رجل للفئة «T46/62/63»، كما تمكن اللاعب علي حسين لاعب نادي دبي من تحقيق فضية سباق دفع الجلة كرسي متحرك رجال فئة «F34»، ونال لاعب نادي الثقة للمعاقين فرحان لقبال الميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح رجال فئة «F40/46/42»، وحقق لاعب نادي دبي محمد فهدني الميدالية البرونزية في سباق 200 م كرسي متحرك رجال فئة «T54»، ونال لاعب نادي العين اللاعب عبدالعزيز الشكيلي الميدالية البرونزية في سباق دفع الجلة كرسي متحرك فئة «F32/33».

تألق

وكان لفتيات الإمارات نصيب كبير من التألق، حيث استطاعت بطلة نادي خورفكان عائشة سالم الخالدي من تحقيق برونزية رمي الرمح سيدات كرسي متحرك للفئة «F33/34»،

وتمكنت زميلتها في نادي خورفكان اللاعبة مريم الزيودي من تحقيق الميدالية البرونزية في سباق رمي القرص سيدات فئة «F40/41».

على جانب أخر، تمكنت تونس من الحصول على صدارة منافسات ثاني أيام البطولة برصيد 14 ميدالية ملونة «9 ميداليات ذهبية، 4 فضيات، و1 برونزية»، بينما جاءت سوريا في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات «6 ذهبيات، 2 برونزية»، وجاءت الكويت في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات «4 ذهبيات، 3 فضيات، و2 برونزية».