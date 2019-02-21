ذهبية وفضية لمنتخبنا في «شوزن» مونديال الرماية

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني أبطال الرماية أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازاتهم باقتناص ميداليتين بواقع ذهبية وفضية أمس، ضمن منافسات بطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 بمدينة العين. في بطولة الشوزن (الدبل تراب) للتصنيف الأول تمكن سيف الحميري من حصد الذهبية بـ 25 نقطة، وحصد محمد الهاشمي الفضية بـ 22 نقطة، وحل ثالثاً النمساوي ريموند هنجل بـ 15 نقطة. وقام الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي في الرماية ومدرب الفريق الوطني بتتويج الفائزين بالميداليات.

سعادة

من جانبه، أكد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أن بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم بمدينة العين 2019 حدث تاريخي، نظراً لكونها مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وهي المناسبة التاريخية التي ينتظرها كل رياضي من أصحاب الهمم على مستوى العالم.

نتائج

حقق منتخب إيران في مسابقة المسدس ضغط هوائي عشرة أمتار للفرق المركز الأول محققاً 1664/‏‏‏34 نقطة، وفي مسابقة المسدس ضغط هوائي عشرة أمتار زوجي مختلط من الوضع واقف فاز الزوجي الأوكراني بـ 466,4 نقطة، وفي الشوزن التصنيف الثاني مختلط فاز التشيكي ميروسلاف ليدينسكي بـ 84 نقطة. وفي مسابقة المسدس ضغط هوائي عشرة أمتار وقوف مختلط فاز الأوكراني اوليكسي نياسوك بـ 357 نقطة، وفي نفس المسابقة للفرق فاز الفريق الأوكراني.