20 ألف متطوع في أكبر حدث رياضي وإنساني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

سَجَّل أكثر من 20 ألف شخص للتطوع، والمشاركة في الأعمال التنظيمية ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس 2019، بمشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، في أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم لهذا العام.

يُعد البرنامج التطوعي الذي يُصاحب الألعاب العالمية، أكبر برنامج من نوعه في الإمارات حتى الوقت الحالي، حيث يُشارك الآلاف من الأشخاص من مختلف أرجاء الدولة والعالم، إلى جانب أصحاب الهمم، في حدث يعتبر الأكثر تضامناً عبر 50 سنة من تاريخ حركة الأولمبياد الخاص.

وانضمت أعدادٌ كبيرة من مواطني دولة الإمارات إلى البرنامج، مُشَكِّلين بذلك أكثر من 40 % من المتطوعين المسجلين. فيما يأتي نظراؤهم من الهند في المرتبة الثانية، بينما حلّ المصريون في المرتبة الثالثة بالنسبة لأعداد الجنسيات من المسجلين للمشاركة في البرنامج المذكور.

وتُشكل الإناث 54 % من المسجلين للتطوع (أكثر من النصف)، في دلالة تعكس مستوى اهتمام العنصر النسائي بالمنافسات، خاصة مع تسجيل رقم قياسي عالمي في عدد الرياضيات الإناث المشاركات والمتنافسات في الألعاب، واللاتي تصل أعدادهن لأكثر من 3200 رياضية.

وسيكون للمتطوعين دور بالغ الأهمية في فترة التحضير والتنظيم للألعاب وخلال المنافسات، حيث سيقومون بمهام ضمن 9 مجالات عمل مختلفة، هي: العمليات، وإدارة الحدث، والترجمة، والاتصالات، والنقل، وخدمات الضيافة، والرياضة والخدمات الفنية التقنية (التكنولوجيا).

وقالت أميرة المُحَرَّمي مدير إدارة المتطوعين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «نحن سعداء لاستقطاب العدد الذي كنا نهدف لبلوغه، مع تسجيل 20 ألف متطوع في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. لقد شهدنا تجاوباً هائلاً من أبناء المجتمع من كافة الجنسيات والأعمار، وهذا بالطبع يؤكد على مدى انتشار روح التطوع في كافة أرجاء الدولة».

قرعة

على جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، عن نتائج القرعة الرسمية للمنتخبات المتنافسة في لعبة كرة القدم «11 لاعباً»، خلال الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019، حيث عرف كل منتخب منافسيه الذين سيلتقي بهم في الطريق نحو اللقب.

وشهدت القرعة توزيع 14 فريقاً على أربع مجموعات، في حدث للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، عُرض مباشرة على قنوات أبوظبي الرياضية. وحضر فعاليات سحب القرعة كل من: محمد خلفان، وتونغو دومبيا، لاعبي فريق العين، وسبيت خاطر، لاعب منتخب الإمارات السابق، بهدف تقديم دعمهم للألعاب العالمية واللاعبين.

وحلت الإمارات، الدولة المستضيفة للحدث، في المجموعة الأولى، لتواجه كلاً من إسبانيا وجنوب أفريقيا وجامايكا.

أما المجموعة الثانية، فضمت بنغلادش وصربيا وكوريا، فيما يتنافس في المجموعة الثالثة كل من الهند (بهارات) والدنمارك وكينيا وأميركا، وأخيراً يلتقي في المجموعة الرابعة كل من عمان وأستراليا ورواندا.

وتنطلق منافسات المنتخبات المشاركة لإحراز اللقب في مرحلة المجموعات في الـ 12 مارس المقبل، فيما تقام المباراة النهاية في الـ 20 منه، وستستضيف مدينة زايد الرياضية في أبوظبي جميع المباريات.

إنجازات

من جهته، يسعى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، لمواصلة إنجازاته، بعدما تمكن من إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة.

وكانت المنافسات قد أقيمت في شيكاغو خلال الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الأولمبياد الخاص، وقدم منتخب الإمارات أداءً مميزاً في مرحلة المجموعات، قبل تعرضه للخسارة بضربات الترجيح أمام الأوروغواي.

وتعد لعبة كرة القدم، منذ اعتمادها لأول مرة في الألعاب العالمية عام 1986، واحدة من أضخم الرياضات ضمن الألعاب، حيث تشارك الفرق التضامنية في منافسات كرة القدم، التي تتوزع على فئات 11 لاعباً وسبعة لاعبين وخمسة لاعبين (كرة قدم الصالات).

كما ستكون لعبة كرة القدم واحدة من 24 رياضة أولمبية، ضمن فعاليات الحدث المرتقب. ومع حضور ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة في المنافسات التي تستمر من 14 إلى 21 مارس المقبل، فإن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، سيكون الحدث الأضخم لهذا العام.