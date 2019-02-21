الموريتاني سيدي محمد «عريس» عالمية أبوظبي 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد محسن

للحصول على دفعة معنوية قوية تقوده إلى تحقيق الإنجاز، اختار سيدي محمد أحمد لاعب الأولمبياد الخاص الموريتاني في رياضة تنس الطاولة، أن يتزوج قبل المشاركة في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، على أن تكون ذهبية الفوز هي مهر عروسه توتو محمد الأمين التي تزوجها وفقاً للعادات الشعبية الموريتانية.

قام أصدقاء سيدي محمد بإخفاء العروس ليلة الزفاف، وهذه العادة تنتمي للطابع الأفريقي، ويسمى «الترواغ»، حيث يطلق العريس مع أصدقائه في عملية البحث عن زوجته، وإذا ما وجد العريس عروسه يدخلها الحي في موكب مزهو بالانتصار.

وتعد هذه العادة متوارثة في البلاد، فهي مقياس لمدى حب العريس لعروسه، فكل ما بادر العريس بالكشف عن العروس، يكون ذلك دليلاً على الحب، وبالفعل بذل العريس البطل، قصارى جهده ونجح في وقت قياسي في إيجاد زوجته وذهب بها إلى منزل الزوجية، لتقوم بعد ذلك ووفقاً للطقوس الموريتانية بارتداء اللون الأسود في أول أيام الزواج.

ويعتبر سيدي محمد عريس الأولمبياد الخاص مواليد 1986 بمدينة النعمة ولاية الحوض الشرقي والتحق بالأولمبياد الخاص الموريتاني 1999، حيث شارك في العديد من الألعاب المحلية والعالمية، وفاز بالعديد من الميداليات، كما أنه لاعب متميز في رياضات كرة القدم، اليد، وتنس الطاولة، ويمتاز بشخصيته القوية واحترام الجميع، وشكل انضمامه للأولمبياد الخاص تحولاً جذرياً في حياته، حيث أصبح إنساناً تفخر أسرته بإنجازاته الكثيرة، ويعمل حالياً مساعداً لمدرب كرة القدم وتنس الطاولة، كما أنه عضو في الطاقم الإداري للأولمبيــاد الخاص، بجانب كونه لاعباً محترفاً.