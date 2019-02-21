«رأس الخيمة لمحترفي الجوجيتسو» جاهزة للانطلاقة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، استكمال الاستعدادات النهائية لانطلاق «بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو» بنسختها الخامسة غداً الجمعة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

ويشارك في البطولة التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، لاعبون ولاعبات من مختلف الجنسيات، للتنافس ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة، باستثناء الحزام الأبيض، حيث كانت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أوضحت أن هذه البطولة هي أول بطولة ضمن البطولات التي أقامها الاتحاد التي لن تتضمــــن فئة الحزام الأبيض. وتنطلق منافسات يومها الأول الساعة الثانية ظهـــراً بدون بدلة.. فيما تبدأ منافسات اليوم الثاني الساعة 11 صباحاً بالبدلة وتتوزع المنافسات على 5 أبسطة، ويعمل على التحكيم في البطولة 10 حكام.

وتواصل مبادرة «بساط التسامح»، التي أطلقها اتحاد الإمارات الجوجيتسو مطلع العام الجاري، احتفاء بعام التسامح، ظهورها في البطولات التي ينظمها الاتحاد. ويعتبر هذا الظهور الخامس على التوالي للمبادرة منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد إطلاقها في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، ثم بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، ثم ببطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، مروراً ببطولة التحدي للجوجيتسو، ليصل الجمعة المقبلة إلى بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو.