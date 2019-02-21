منصور بن زايد يُكرم شركاء نجاح «ختامي الوثبة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق، وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات أول أيام المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2019»، والتي أقيمت مساء أمس، لفئة الحقايق على أرضية الميدان الجنوبي في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي، وحضرها جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

وكان سموه قد كرم «شركاء النجاح» المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات الاستراتيجية والثقافية والتراثية المشاركة والرعاة في مهرجان الشيخ زايد التراثي في مجلس الوثبة على هامش اليوم الأول لمهرجان «ختامي الوثبة» بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

تكريم

وتقدم المكرمين معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي، وماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وفارس محمد المزروعي رئيس نادي أبوظبي للصقارين، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسعيد السويدي المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، وسلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وجمعة علي الرميثي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للأرشيف الوطني. وأقام الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان على هامش حفل التكريم مأدبة غداء حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وجميع المكرمين.

نتائج

وتوجت «مذيار» لأحمد بالحزمي بن قناص العامري، بأول رموز المهرجان في دورته الحالية، بعد أن انتزعت كأس الحقايق الأبكار في فئة الإنتاج، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ حققت المركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.51.2 دقائق، وفي المركز الثاني «زعفرانة» لفارس عبد الله الدرعي، بتوقيت 5.51.4 دقائق، وثالثة «معركة» لناصر فارس عبد الله الدرعي، بتوقيت 5.53.6 دقائق. وحلق «الغزال» لعبد الله غانم ناصر المنصوري بثاني الرموز في اليوم الأول للمهرجان، بعد أن توج ببندقية الشوط الرئيس الثاني، المخصص للحقايق الجعدان الإنتاج، والجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.48.7 دقائق، وجاء في المركز الثاني «السليماني» لطالب بن شريان المري، بتوقيت 5.48.9 دقائق، وثالثاً «لبيد» لعبيد سهيل بن نخيرات العامري، بتوقيت 5.49.7 دقائق.

الصباحية

وشهد اليوم الأول من المهرجان منافسات سن الحقايق للأبكار الإنتاج لهجن الجماعة، إذ أقيم في الصباحية 20 شوطاً، حصل خلالها الفائزون بالمركز الأول على 120 ألف درهم في كل شوط، بينما أقيمت في المسائية 10 أشواط، شهدت الصراع على رمزين، كأس وبندقية في الشوطين الأول والثاني.