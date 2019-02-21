عبدالغفار يستقبل سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

على هامش فعاليات منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية الذي عقد مؤخراً، استقبل سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات المشتركة في الجانب الرياضي بين الطرفين، وأشاد عبدالغفار بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا الطرفين، وأعرب عن سعادته بالزيارة التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة، وتربط الإمارات بأشقائها العرب، وتجسد أبعاد الفكر التطويري الذي يربط البلدين، وتعزيز ثقافة العمل المشترك والتعاون الذي يستهدف دعم منهجية النهوض بالعمل الرياضي الموحد، وقال عبدالغفار: الهيئة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز العمل في جوانب تفعيل الشراكات الدولية العربية والعالمية، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الداعمة لتطوير القطاع الرياضي في الدولة والمنطقة، وأثنى الأمين العام لهيئة الرياضة على جهود اللجنة الأولمبية المصرية، وما تقدمه للرياضة والرياضيين في مصر، وسعيها نحو الاطلاع على أفضل الممارسات الخارجية المساهمة في تعزيز مكانة الرياضية وفتح آفاق التعاون المشترك.

وبدوره، أشاد سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية بمكانة رياضة الإمارات ومنشآتها المدعمة بالخدمات والتقنيات المتقدمة، ودورها البارز عالمياً من خلال مشاركاتها الدولية، وأبدى إعجابه بما شاهده من احترافية في إدارة وتنظيم المنتديات والفعاليات الكبرى، إضافة إلى التطبيقات الابتكارية الذكية التي تعكس التطوّر الذي وصلت إليه الإدارة والمنشآت الرياضية في الإمارات، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان، الدروع والهدايا التذكارية، بحضور الدكتور محمد فضل مستشار الهيئة العامة للرياضة، والدكتور مصطفى بيومي الأستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.