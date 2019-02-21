دورة الألعاب الرياضية للشركات تنطلق في نسختها الأولى الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

أكمل مجلس دبي الرياضي وشركة كوربوريت سبورتس الاستعدادات للنسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية للشركات، التي تنطلق منافساتها صباح غد، وتدشن فعالياتها الليلة بإقامة حفل افتتاح النسخة الأولى من الحدث الرائد الموجه لقطاع الشركات الخاصة في الدولة، والذي يأتي ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقوم المنظمون بقص شريط النسخة الأولى للمنافسات التي استقطبت مشاركة أكثر من 1100 موظف وموظفة من عدد كبير من الشركات في الدولة، وذلك من خلال إقامة أمسية خاصة لحفل الافتتاح الرسمي، والذي يقام في منتجع بولجاري في جميرا، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ومحمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، و كبار المسؤولين في الشركات المشاركة في الحدث وكبرى الشركات العاملة في الدولة، وسيشتمل الحفل على فقرات متنوعة وعروض ترفيهية، إلى جانب تقديم عرض كامل عن المنافسات التي تضم 18 مسابقة رياضية متنوعة، وتقام منافساتها يوم غد وبعد غد، على ملاعب وفق أحدث المعايير الدولية في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الخليج التجاري في دبي، كما سيتم إجراء سحوبات على جوائز قيمة في نهاية الحفل.

اعتماد المنافسات والجوائز

واعتمدت اللجنة المنظمة، برنامج المنافسات، بحيث يبدأ في التاسعة صباح غد، تسجيل المشاركين واستقبالهم، ثم بداية المنافسات التي تستمر حتى الثامنة مساء، وتستكمل المنافسات بعد غد، على أن يكون الختام في السادسة مساء، ويتم تكريم الفائزين في الألعاب الجماعية والفردية، حيث ينال الفريق الفائز بالمركز الأول في إجمالي الألعاب برنامجاً صحياً متكاملاً للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم، إلى جانب جوائز الأداء التنافسي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الفردية والجماعية كما سيتم تقديم جوائز أخرى، وهي: جائزة التميز التي ستقدم إلى الشركة التي تنافس بأكبر عدد من المشاركين في البطولة، وذلك تعبيراً عن الالتزام والتركيز تجاه صحة وعافية الموظفين، وجائزة أفضل لاعب بقيمة 5 آلاف درهم وكأس لأفضل لاعب أو لاعبة، وجائزة الروح الرياضية التي تبلغ 10 آلاف درهم وكأس لفريق الشركة الذي يظهر أعلى درجات الانضباط في جميع المسابقات.

ورش عمل

ولن يقتصر الحدث على المسابقات الرياضية فقط، ولكن سيتم إقامة ورش عمل للمشاركين والعائلات والأصدقاء الحاضرين، تشمل مواضيع توعية حول الصحة واللياقة البدنية، إضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة، تناسب جميع أفراد العائلة وزوار البطولة من مختلف الأعمار.

