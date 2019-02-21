مفاجآت بحفل افتتاح «دبي ماسترز» للطائرات اللاسلكية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لافتتاح بطولة «دبي ماسترز» الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر، والذي يقام بعد غدٍ، بنادي «سكاي هوب ارسي» بمنطقة الليسيلي، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى 27 الجاري وتشهد مشاركة قياسية من أبرع الطيارين المتميزين في هذه اللعبة في العالم، وأكد النجم العالمي طارق السعدي مدير البطولة أن الحدث سوف يشهد مفاجآت عدة، وأرقاماً قياسية ليس على صعيد طياري دول مجلس التعاون الذين يشاركون ويتنافسون مع أقرانهم الأوروبيين ولكن على صعيد العالم، حيث نجحت البطولة في استقطاب نحو 76 طياراً يمثلون 21 دولة وجميعهم على مستوى عالٍ من المهـارة والابتكـار والتميز.