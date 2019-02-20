سفيتولينا: أسعى لكتابة تاريخ جديد في «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي وعلي الظاهري

أنهت الأوكرانية أيلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالميا وحاملة اللقب، مغامرة التونسية أنس جابر، المصنفة 56 عالميا، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وجاءت المباراة لفائدة اللاعبة التونسية التي تقدمت في تسجيل النقاط 3-1 ثم 4-1 و6-5 قبل أن تنجح سفيتولينا في إدراك التعادل 6-6 وانتزاع نتيجة المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعـادل 7-6، ثم أعلنت أنس جابر انسحابها في المجموعة الثانية عندما كانت متأخرة في النتيجة 4-0 بسبب تعرضها للإصابة.

وضربت حاملة اللقب موعدا في الدور الـ16 مع اللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 19 عالميا والتي حسمت بدورها تأهلها على حساب اللاعبة الصينية ساساي زهينغ المصنفة 41 بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2.

صعوبة

وتعليقا على فوزها على أنس جابر، قالت النجمة سفيتولينا إنها توقعت أن تواجه صعوبة من اللاعبة التونسية التي سبق أن لعبت ضدها في مناسبة سابقة وأيضا في بطولات الجونيورز ووصفتها باللاعبة الجيدة والقوية والجاهزة لبطولة دبي، خاصة أنها متعودة على الأجواء وبصدد المشاركة في منافسات الزوجي والفردي، إضافة إلى دعم الجمهور.

وأكدت سفيتولينا أنه بغض النظر عن الطريقة التي كانت تلعب بها أنس جابر، فإنها حاولت التركيز على طريقتها الخاصة، وقالت: أركز فقط على طريقتي التي ألعب بها، صحيح أعرف بعض التفاصيل عن أنس جابر، كيف تضرب الكرة، وكيف تستدير لها، ولكن في النهاية لا أهتم إلا بنفسي.

إنجاز

واعترفت اللاعبة الأوكرانية أنها تسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة دبي لتكون اللاعبة الأولى التي تنجح في تحقيق اللقب 3 مرات متتاليـة بعدما تمكنت من التتويج بنسختي 2017 و2018، وقالـت: تحقيق الإنجاز التاريخي يراودني في دبي، لم أشعر أني في قلب المباراة اليوم، ودخولي كان بطيئا نوعا ما وسأتدارك ذلك في المباراة الثانية، عندما تأخرت 2-0 قلت لنفسي، أنت هنا لكتابة تاريخ جديد للبطولـة.

وصرحت أنس جابر أنها كانت تعاني من إصابة في الكتف قبل انطلاق البطولة، وأنها تحاملت على نفسها في المباراة الأولى ولم تتمكن من الاستمرار في اللعب أمام سفيتولينا خاصة بعد حادثة السقوط في المجموعة الأولى، مشيرة إلى أنها ستخضع اليوم لفحوصات بالأشعة للتأكد من مدى خطورة الإصابة والفترة التي ستبتعد عنها عن الملاعب.

مفاجآت

من جهة أخرى واصلت الأمريكية جينيفر برادي المصنفة 117 عالمياً، تفجير مفاجآت من العيار الثقيل في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد تفوقها على حساب الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 20 على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-5 في 58 دقيقة، لتكون أسرع مباريات البطولة حتى الآن. وكانت برادي فجرت مفاجأة أولى عندما أطاحت اللاتفية إيلينا اوستابنكو المصنفة 22 عالمياً في الدور الأول.

وتلتقي اللاعبة الأمريكية اليوم التشيكية بيترا كفيتوفا التي حسمت تأهلها أمس على حساب مواطنتها كاترينا سنياكوفا.