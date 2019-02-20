هاليب تتأهل وكوزموفا تسقط كيكي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حجزت الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب نسخة عام 2015 والمصنفة الثانية عالمياً، بطاقة العبور إلى دور الـ 16 بعد تغلبها على الكندية إيغين بوشارد المصنفة 79 على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 في ساعة و44 دقيقة.

كما فجرت السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا المصنفة 46 عالمياً مفاجأة جديدة في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بفوزها على الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 8 على العالم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و4-6 و7-6 في ساعتين و14 دقيقة.وتلتقي كوزموفا مع الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 37 عالمياً، والتي نجحت في حجز بطاقة العبور إلى الدور 16 على حساب الروسية كازاتكينا المصنفة 13 على العالم عندما تفوقت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و2-6 و6-2 في ساعتين و42 دقيقة.