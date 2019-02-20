المصنفة الأولى تحضّر «سلاطة أوساكا»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

أمضت مصنفة التنس الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، بعض الوقت بصحبة رامولا بيجندرا، رئيس الطهاة في الفندق الرسمي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، جميرا كريك سايد، حيث تحدثت عن طعامها المفضل، ونظامها الغذائي، قبل خوضها المباريات وبعدها، وحبها لكسر هذا النظام أحياناً بتناول البطاطا المقلية.

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وشاركت أوساكا رئيس الطهاة في تحضير طبق من السلطة الشهية في جناح الطبخ الكائن في بهو اللاعبات الجديد في فندق جميرا كريك سايد.

تقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويستهل الحدث ببطولة السيدات التي انطلقت في 17 فبراير الجاري وتستمر حتى 23 من ذات الشهر، تليها بطولة الرجال التي تنطلق الاثنين 25 فبراير وحتى 2 مارس المقبل.