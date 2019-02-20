منصور بن محمد: دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم في 2020

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات الصلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إمارة دبي في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً سموه بجهود تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وبما يوائم إيمان القيادة الرشيدة بقدراتهم وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة، وشدد سموه على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الأولمبياد الخاص العالمي - أبوظبي 2019، في مارس المقبل.

محاور مهمة

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس، اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، والذي عقد في مركز التدخل المبكر التابع لهيئة الصحة في دبي، بحضور أعضاء اللجنة العليا، حيث تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على مستجدات العمل على محاور استراتيجية دبي للإعاقة 2020، ومستجدات تطبيق كود دبي على القطاعات المختلفة، وآخر الاستعدادات لاستضافة الوفود المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ضمن برنامج المدن المضيفة والذي تشارك فيه إمارة دبي مع بقية الإمارات في دعم جهود الدولة في هذا الحدث العالمي، وقال سموه: «شهدت الفترة الماضية جهوداً ملموسة من مختلف الجهات لوضع الأسس الملائمة والارتقاء بالمعايير لتحقيق الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم وتحقيق الهدف الأسمى بتحويل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا وها قد بدأنا في جني ثمار هذا العمل المكثف، وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم».

مستجدات واستضافة

واستمع الحضور إلى شرح عام لمستجدات العمل على تنفيذ محاور استراتيجية دبي للإعاقة 2020، المتمثلة بمحور البيئة المؤهلة والتعليم الدامج والصحة الدامجة والحماية الاجتماعية والتوظيف الدامج، بالإضافة إلى مستجدات تطبيق كود دبي على القطاعات المختلفة، للعمل على إعادة تأهيل المباني والمرافق والمنشآت القائمة في الإمارة لتصبح المدينة بمرافقها مؤهلة لأصحاب الهمم، وعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي آخر استعدادات إمارة دبي لاستضافة الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ضمن برنامج المدن المضيفة، حيث تستضيف إمارة دبي أكبر عدد من الوفود بما يزيد على 4,000 شخص خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس المقبل، وشدد سمو الشيخ منصور بن محمد، على أهمية هذا الحدث العالمي في إبراز مكانة دبي كبيئة مؤهلة لاستيعاب ودمج أصحاب الهمم، وبما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي، وزيادة فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وبما يظهر الوجه الحضاري للدولة.

حدث عالمي

تستضيف العاصمة أبوظبي دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال شهر مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 7000 رياضي و3000 مدرب يمثلون أكثر من 170 دولة في 24 لعبة، في تظاهرة رياضية تعتبر الأضخم على المستوى العالمي، ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي اثنين من الألعاب الـ24 بمجموع أكثر من 3,000 شخص، وهي مسابقات السباحة في مجمع حمدان الرياضي ومسابقات ألعاب القوى وتقام في نادي ضباط شرطة دبي.