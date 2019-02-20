موانئ أبوظبي ترعى منتخب فرسان الإرادة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت موانئ أبوظبي، الشركة المشغّلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية إضافة إلى مرافئ الفجيرة، عن رعايتها لـ «منتخب الإرادة» للأولمبياد الخاص الإماراتي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص- أبوظبي 2019.

وأقامت موانئ أبوظبي حفلاً خاصاً بملعب ميناء زايد بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي. وتم خلال الحفل توقيع اتفاقية الرعاية، وتنظيم مباراة كرة قدم استعراضية بين منتخب الإرادة الإماراتي وفريق موانئ أبوظبي.

ويضم وفد «منتخب الإرادة» الإمــاراتي 391 شــخصاً منهــم 297 لاعــباً من الأبطال.