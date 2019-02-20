محمد بن راشد بن محمد يتوج أبطال «فخر الأجيال»

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، الفائزين في بطولات النخبة، ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأقيمت في منطقة الروية بدبي.

وشهد مراسم تتويج الفائزين أيضاً راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأقيمت المنافسات بحضور سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الحضور.

وحصد فريقا «أف 3» و «إم 7» المركز الأول في شوطي الشيوخ للفرخ والجرناس على التوالي في انطلاق بطولات النخبة البالغ عددها ستة أشواط، والتي شهدت مشاركة 360 صقراً، ليرتفع العدد في البطولة إلى 2640 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، و130 في منافسات الخليجيين، و100 في مسابقة الطيارة اللاسلكية، وفي انتظار انطلاق مسابقة الناشئين المقرر لها صباح يوم الجمعة المقبل، والتي كان من المفترض أن تقام يوم السبت الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيل الأشواط بسبب سوء الأحوال الجوية.

نتائج

وفي الشوط الأول من بطولة النخبة الذي خصص لمنافسات الشيوخ - فرخ، حقق فريق «M7» الفوز بواسطة الصقر «عزام» الذي قطع المسافة في 17.235 ثانية، وفي الشوط الثاني المخصص للشيوخ - جرناس، حصد فريق «أف 3» عبر «مزيون» لـ «F3-K» المركز الأول في 17.577 ثانية، وفي الشوط الثالث الذي خصص للعامة - فرخ، فاز هزاع محمد المحمود بواسطة «M96» في زمن 18.650 ثانية، وفاز بالشوط الرابع للعامة - جرناس عبدالله خلفان بطي القبيسي بواسطة «الصيرمي» الذي قطع المسافة في 18.110 ثانية، وفي الشوط الخامس «حر فرخ»، حصد حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي المركزين الأول والثاني بواسطة كل من «أدهم» و«ختال» وقطع الأول المسافة في 21.240 ثانية، فيما حقق الثاني 21.520 ثانية، أما الشوط السادس «شاهين فرخ» فكان الفوز لفريق «F3-R» بعد أن حصد الصدارة بواسطة «جابر» الذي حقق أسرع الأزمنة 20.080 ثانية.

موروث

من جانبه، أكد راشد مبارك بن مرخان، أن المركز ينهض برسالته الوطنية ويدعم بقوة كافة جهود إحياء الموروث المحلي، مؤكدا على الحرص على دعم كافة الأنشطة التي من شأنها صون التراث وربط الأجيال الناشئة بموروثهم الاجتماعي والثقافي، وإعداد جيل جديد متمسك بتراث وطنه لتتواصل المسيرة بنجاح. مشيراً إلى أن بطولات فزاع للصيد بالصقور وصلت لمستوى كبير من النجاح، خصوصاً وأنها تشهد تغييرات كبيرة في كل الجوانب، مشيداً في هذا الصدد بجهود كافة الداعمين والعاملين في البطولة لما يقدمونه من خدمات في الأنظمة والخيمة وتهيئة الأجواء المناسبة والتقنيات المتقدمة في نقل الحدث وإدارته على أرض البطولة، إضافة إلى أنظمة التسجيل والتحضير السريع، وكافة الخدمات التي تسهل من عملية المشاركة والسباق.

آفاق

بدورها، أوضحت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ان الموروث المحلي مكون أصيل في مقومات الهوية الوطنية الإماراتية وهمزة الوصل الفاعلة بين الماضي بمخزونه الثري وآفاق المستقبل المنيرة، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور والتي جاءت لتكمل نجاحات بطولات الصقور التي سبقتها وأقيمت في مختلف إمارات الدولة.