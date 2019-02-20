ذهبيتان للإمارات في «مونديال رماية أصحاب الهمم» بالعين

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

حصل منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم على ميداليتين ذهبيتين مع تحقيق رقم عالمي جديد ضمن منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتستمر حتى الـ24 فبراير، وذلك على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف مدينة العين بمشاركة 220 لاعباً ولاعبةً يمثلون 47 دولة من مختلف قارات العالم.

حصل فريقنا الوطني المكون من بطلنا الأوليمبي عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الساكتون (ناري) لمسافة 50 متراً ثلاثة أوضاع مع تحقيق رقم عالمي جديد بتحقيق مجموع نقاط 3471 نقطة، وجاء الفريق الصيني بالمركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 3461 نقطة، وحل المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 3441 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفردي نجح بطلنا الأوليمبي عبدالله سلطان العرياني في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية متفوقاً على كل المنافسين محققاً مجموع نقاط 457,2 نقطة، وحل في المركز الثاني والميدالية الفضية البطل السلوفاكي رادوسلاف ميلونوفسكي بتحقيقه مجموع نقاط 452.7 نقطة، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية البطل الكوري الجنوبي تشو دونج بتحقيقه مجموع نقاط 431,1 نقطة، وحل بطلنا عبيد الدهماني الذي شارك في المنافسة بتلك المسابقة في المركز الثامن محققاً مجموع نقاط 388,3 نقطة.

إنجازات

أهدى بطلنا الأوليمبي عبدالله سلطان العرياني هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة بدعمها وتشجيعها لهؤلاء الرياضيين من أصحاب الهمم لتتحقق الإنجازات، مؤكداً عزم الفريق على السعي للحصول على ميداليات جديدة خلال المنافسات، ومتابعة تحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في كافة المنافسات والاستحقاقات، والعمل لإسعاد شعب الإمارات، ولا سيما في ظل صعوبة المنافسة في منافسات البطولة الحالية نظراً لمشاركة كل أبطال العالم واشتداد المنافسة.

وأضاف العرياني، إن الحصول على الميداليات الذهبية في مسابقة البندقية السكتون 50 متراً هو بالتخصص لمنتخب الإمارات الذي يجيد ذلك النوع من الرماية على الرغم من صعوبته الكبيرة التي تواجه الرماة ولا سيما مع تعدد الأوضاع الثلاثة وتأثير العوامل الجوية على الرماية.