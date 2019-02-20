ختامي هجن «الوثبة 2019» ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل، تتنافس خلاله المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على نيل أغلى الرموز.ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 15 ألف مطية تركض على مدار 320 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة في مختلف الفئات بدء من سن الحقايق وحتى الختامي للحول والزمول، إذ تتنافس على 52 رمزاً هي الأغلى في سباقات الهجن على الإطلاق.

وخصصت اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، جوائز نقدية قيمة للفائزين في كل الأشواط، إذ تعد جوائز المهرجان الأعلى في ختاميات الهجن.

وتنطلق المنافسات اليوم بفئة الحقايق لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي، تركض خلالها المطايا على مدار 70 شوطاً، إذ يقام في اليوم الأول 30 شوطاً، منها 20 في الفترة الصباحية و10 أشواط في الفترة المسائية، تتنافس خلالها المطايا على نيل 4 رموز للحقايق الأبكار والجعدان الإنتاج والمحليات.

وقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الختامي السنوي للهجن «الوثبة - 2019»، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة، وفي مقدمتها سباقات الهجن، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن على مدار سنوات طويلة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

‫وثمن معاليه الاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيارته الأخيرة لميدان رماح بالعين وحضوره السباق التراثي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لهذه الرياضة.

‫ ووجه بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن 2019، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل لسباقات الهجن بصفة عامة ومهرجان الوثبة بصفة خاصة، وتوجيهات سموه بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام.

‫وقال معاليه إن قرار إلغاء المخالفات يمثل دفعة قوية للمهرجان هذا العام، حمل بشرى للملاك ويمنحهم الفرصة للدفع بالعديد من الهجن الموقوفة والتي كان عليها غرامات، وهو ما يجعل ختامي 2019 مميزا في كل جوانبه من حيث الكم أو نوع للمطايا المشاركة في السابقات.

ورحب الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا إلى الوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.