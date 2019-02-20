رأس الخيمة جاهزة لاستقبال «دولية محترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الخامسة الجمعة المقبلة، والتي ستجري منافساتها في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات، ليتنافسوا ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة، باستثناء الحزام الأبيض.

وتنطلق منافسات البطولة في اليوم الأول في تمام الساعة الثانية ظهراً (من دون بدلة)، فيما تبدأ منافسات اليوم الثاني في تمام الساعة 11 صباحاً (بالبدلة). وكذلك ستتوزع المنافسات على 5 أبسطة، وسيعمل على التحكيم في البطولة 10 حكام.