محمية المرموم تستضيف تحدي الصحراء الجمعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

بعد أكثر من شهرين، على استضافة أهم الرياضيين العالميين في منافسات سباق «مراس الترا ماراثون» تعود منطقة محمية المرموم الطبيعية لاستضافة نخبة من أبطال رياضة أخرى من رياضات التحدي في بطولة «تحدي الصحراء»، وذلك يوم الجمعة المقبل، حيث ستكون نسخة 2019 أكثر قوة وحماساً، ويحظى هذا الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي منذ انطلاقته الأولى في العام 2014، وستكون النسخة الخامسة من الحدث التي تقام للمرة الأولى في منطقة محمية المرموم حافلة بالكثير من العقبات الجديدة التي تساهم بضخ الأدرينالين في أجسام المشاركين من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، وتتنوع التحديات، حيث يختار الهواة البالغون مجموعة من العوائق الممتدة على مسار طوله 5 كم يتضمن 12 عائقاً أو مسار آخر طوله 10 كم، وبالنسبة للصغار فتتوزع العوائق الثمانية على مسافتين طولهما 1-2 كم، أما بالنسبة لفئة «التميت واريور» فتم تقسيم المشاركين إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق وستكون العقبات موزعة على مسار 10 كم، مع 20 عائقاً مخصصاً لهذه الفئة من بينها عوائق «بيست»، «براين فريز»، «كلاوستروفوبيا»، «بوت كامب» و«مونستر سكاترد».

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: لا شك أن اعتزازنا بفعالية تحدي الصحراء كبير لأنه التحدي الأقدم بين هذه الفعاليات، فمنذ انطلاقة الحدث في العام 2014 صنع أجواء رائعة بين فئة عشاق رياضات التحدي، كما ساهم في زيادة شعبية هذا النوع من الرياضات وارتفاع عدد ممارسيها.