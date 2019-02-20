تشكيل لجان الدورة الـ 11 لجائزة الإبداع الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أصدر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 3 قرارات بتشكيل اللجان العاملة في الدورة الحادية عشرة، كما نصت القرارات على استحداث منصب مدير لكل لجنة من اللجان للجائزة الأكبر على الإطلاق من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، وهي: اللجنة الفنية، لجنة التحكيم، لجنة الاتصال والتسويق على أن يكون مدير اللجنة من الكفاءات الوطنية الشابة.

لجان ورؤساء

ويترأس اللجنة الفنية د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة، وتضم اللجنة من الإمارات كلاً من فاطمة المندوس نائباً للرئيس، وعضوية: د. منى جمعة البحر، وعبد الصمد حسين سليمان، وشيماء علي مالك مدير اللجنة، ود. سعد أحمد شلبي من مصر، ود. جمال عباس من الجزائر منسقاً، فيما يترأس لجنة التحكيم الجزائري مصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة، وتضم اللجنة أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء من السعودية نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي، ومريم عبدالله بن لاحج، وعبير محمد الخاجة مدير اللجنة من الإمارات، ود. ناجي إسماعيل حامد من مصر منسقاً، وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة، وتضم اللجنة سارة محمد المضرب نائباً للرئيس، وعضوية: سارة علي الصايغ، وعادل فاروق العوضي مدير اللجنة من الإمارات، وحسام السيد أبو الفتوح من مصر منسقاً.

خطط للعمل

وحث مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، رؤساء وأعضاء اللجان على مواصلة العمل بوتيرة عالية وأفكار إبداعية، بما ينسجم ومحور الجائزة كونها إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن قطاع تمكين المجتمعات، ووضع خطط العمل واللوائح لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم من خلال تكريم المبدعين أفراداً ومؤسسات ودعم المبادرات الإبداعية وفق محور التنافس للدورة الحادية عشرة، وهو «التسامح في المجال الرياضي».